6.000 Australische artsen: “Regering, laat vluchtelingenkinderen op Nauru vrij”

De beroepsvereniging van dokters in Australië heeft de regering maandag opgeroepen de vluchtelingenkinderen die op het eiland Naura opgesloten zitten, vrij te laten. De opsluiting traumatiseert de kinderen, argumenteren de dokters. Op het eiland in de Stille Oceaan zitten momenteel 80 kinderen opgesloten. De oproep wordt gesteund door 6.000 artsen.

“Deze kinderen moeten hoogdringend onderzocht en behandeld worden”, aldus Paul Bauert, woordvoerder van de Australian Medical Association. “Het is een wonder dat er nog geen doden gevallen zijn. Bijna alle kinderen zijn getraumatiseerd. We willen niet dat de schade die dat aanbrengt, permanent is.”

De voorbije weken en maanden werd Canberra al verschillende keren gevraagd om zijn uitwijsbeleid naar Nauru, of het eiland Manus in Papoea-Nieuw-Guinea, te verzachten. Sommige mensen zitten al vijf jaar in de kampen opgesloten. “Ik ga geen enkel element van het Australische grensbeschermingsbeleid in gevaar laten brengen”, zei eerste minister Scott Morrison enkele weken geleden nog.

Ngo Artsen zonder Grenzen werd vorige week door de plaatselijke autoriteiten uitgewezen. Volgens die autoriteiten was er geen nood aan psychologische hulp voor de vluchtelingen. Nauru maakt deel uit van Micronesië.