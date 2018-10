Klanten van slachtoffer tienerpooier gaan vrijuit: “Niet bewezen dat ze wisten dat meisje minderjarig was”

Antwerpen - Vijf klanten van een 15-jarig meisje dat in de klauwen van een tienerpooier was gevallen, zijn maandag vrijgesproken voor het aanranden van haar eerbaarheid. Het openbaar ministerie had celstraffen tot één jaar gevorderd, maar de rechtbank vond het niet bewezen dat de beklaagden op de hoogte waren dat ze minderjarig was.

Het 15-jarige slachtoffer was in november 2016 verstrikt geraakt in de netten van Elias F. De tienerpooier had haar weggelokt uit de instelling waar ze verbleef en in de prostitutie gedwongen. Klanten kwamen met haar in contact via online advertenties, waar ze haar diensten aanbood als de 21-jarige ‘Rebecca’.

Tijdens het onderzoek naar de tienerpooier werden haar klanten gehoord als getuige. Het openbaar ministerie besliste later om ook hen te vervolgen. Twee beklaagden ontkenden dat ze seksueel contact met het slachtoffer hadden, ook al had zij hen op foto herkend.

De drie anderen gaven toe dat ze met haar hadden afgesproken in een hotel aan het Centraal Station van Antwerpen, maar ze beweerden niet geweten te hebben dat het meisje slechts 15 jaar was. Ze had hen verteld dat ze psychologie studeerde en het was nooit bij hen opgekomen dat ze minderjarig kon zijn. Ze hadden de vrijspraak gevraagd op basis van de ‘onoverwinnelijke dwaling’ en de rechtbank is hen daarin gevolgd.