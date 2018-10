Anderhalve kilometer aan wagens al urenlang “gevangen” op E40: massale hinder na dodelijk ongeval

Er is maandagochtend een dode gevallen bij een zwaar ongeval op de E40 ter hoogte van Drongen. Door het ongeval is de snelweg richting Brussel volledig afgesloten, met een kilometerslange file tot gevolg. “Het verkeer staat er nu al uren compleet stil. Een file van meer dan acht kilometer”, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. “We raden iedereen aan om de omgeving absoluut te mijden.”

Het ongeval gebeurde maandagochtend rond 9.30 uur ter hoogte van Drongen. Er waren drie voertuigen bij betrokken: een vrachtwagen (geladen met wagens) en twee personenwagens. Eén persoon kwam om het leven bij het ongeval, zo bevestigt de federale politie aan onze redactie. Meer details zijn voorlopig niet bekend.

“Op onze camera’s zien we heel wat voertuigen stilstaan”, aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “De verkeersdeskundige van het parket is momenteel ter plaatse, maar de afhandeling van het ongeval zal vermoedelijk nog erg lang duren.”

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt alle automobilisten dus aan om de omgeving te mijden. “Rond half twaalf stond er al acht kilometer file en de rij groeit nog altijd aan. Je komt echt in een blok stilstaand verkeer terecht, waardoor je héél veel tijd verliest.”

Wie toch in de file staat, moet de snelweg verlaten via de afrit van Drongen. Maar ook dat gebeurt erg moeizaam en ook daar is sprake van stilstaand verkeer, aldus Bruyninckx.

Nog erger wordt het voor de bestuurders die al sinds 9.30 uur “gevangen” zitten tussen de afrit en de versperring. Goed voor een rij van ongeveer anderhalve kilometer. “Zij waren de afrit al voorbij toen het ongeval gebeurde en konden de snelweg dus niet verlaten. Ze staan nu al meer dan twee uur gewoon stil. Momenteel wordt gezocht naar een oplossing, maar als ze weet dat er nog ruim zes kilometer stilstaande file achter hen staat, besef je dat het geen sinecure wordt om de mensen er weg te krijgen.

Verkeer dat over lange afstand moet, heeft volgende opties:

- Brugge > Antwerpen: via A11/E34

- Brugge > Gent: via A11/E34 + R4

- Brugge > Gent: via E403 Kortrijk

- Drongen > Antwerpen: via R4-Oost + E17

- Drongen > Antwerpen: via R4-West + E34

- Maldegem > Gent: via E34 + R4