Deze partijen veroverden het internet met hun grappige namen, maar hoeveel kiezers wisten ze daadwerkelijk te overtuigen?

Naast traditionele partijen als “N-VA”, “Groen”, “Open VLD” of “SP.A” kwamen er in sommige gemeenten ook originelere partijen op. Denk maar aan “Jong En Het kan origineler dan “N-VA” of “Groen”. In verschillende gemeentes kan u in oktober het bolletje kleuren van partijen als de Pokémon-lijst, Jong en Sexy of kortweg Jeannine. Maar vergis u niet: het is niet omdat ze een grappige naam hebben, dat ze het niet serieus menen.

Piss-Off

Wat? Partij die ijvert voor sanitaire gelijkheid. “Een metafoor voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen”, aldus lijstduwer Baharak Bashar. “Als bij zoiets voor de hand liggends nog gediscrimineerd wordt, hoe kunnen we dan dingen als de loonkloof aanpakken?”

Waar? In Gent.

Belangrijkste strijdpunt? “Evenveel toiletten voor mannen als voor vrouwen. En we streven eigenlijk ook naar genderneutrale. Dat is het minst discriminerend. De urinoirs mogen ze dus gerust afschaffen, daar kan niet iedereen van gebruikmaken.”

Het resultaat? 0,58 procent van de stemmen. Het aantal voorkeurstemmen voor lijsttrekker Ashley Vandekerckhove is nog niet bekend omdat er nog twee stembureaus geteld moeten worden in Gent.

Pokémon-Lijst

Wat? Een groep van 15 kandidaten, allemaal Gentse Pokémonspelers. Lijsttrekker Martijn Alf richtte ze enkele dagen geleden op als grap. “Om te zien hoe gemakkelijk dat is.”

Waar? In Oost-Vlaanderen (provincieraad).

Belangrijkste strijdpunt? Hebben ze niet. “Ik heb ze niet opgericht om een politiek statement te maken. Ik heb zelfs geen idee of mijn mede­kandidaten links of rechts zijn. Maar nu ik zie hoeveel aandacht ervoor is, moeten we misschien toch eens ­nadenken of we er niets mee kunnen doen.”

Het resultaat? Ondanks het feit dat de partij geen standpunten had, hebben ze toch 0,7 procent van de Oost-Vlaamse kiezers weten te overtuigen. Goed voor 6.795 stemmen op een totaal van 989.673. De partij doet het daarmee beter dan nummer 8, 9, 10, 11 én 12 (VMC, B.U.B., Spiegel Partij en MRP) op de lijst samen. Er zal echter nog genoeg tijd overblijven om Pokémon te spelen, want de partij heeft geen zitje in de provincieraad bemachtigd.

Partij van Carnavalisten

Wat? De partij, waarvan alle kandidaten uit de carnavalsvereniging komen, werd opgericht als reclamestunt voor hun tweejaarlijks optreden. “Maar we kregen zoveel positieve reacties dat we nu echt aan de verkiezingen meedoen”, zegt lijsttrekker Yves Junius.

Waar? Lede.

Belangrijkste strijdpunt? Het verenigingsleven weer een boost geven. “Zoals het carnaval en de kermissen. En ervoor zorgen dat de zaaltjes in Lede beter uitgerust zijn.”

Het resultaat? Carnaval leeft in Lede, maar niet zozeer in het stemhokje. De PVC haalde 1,79 procent van de stemmen, niet genoeg voor een zitje in de gemeenteraad. Lijsttrekker Yves Junius haalde 98 voorkeurstemmen. Om dat even in perspectief te plaatsen: Roland Uyttendaele, lijsttrekker van CD&V (met 31,02% de grootste partij in Lede), haalde er 2.487.

BDW

Wat? ‘Burger Democratisch Welzijn’, of wat had u gedacht? Lijsttrekker is Geert Beullens, in zijn stad gekend als de parodiërende lookalike van burgemeester Bart De Wever. Hij noemt die zelf “zijn imitator in het Stadhuis”.

Waar? In Antwerpen.

Belangrijkste strijdpunt? “Mensen aansporen om meer plezier te maken.”

Het resultaat? De “echte” BDW, Bart De Wever, haalde een ongelooflijke 76.702 voorkeurstemmen, de lijsttrekker van BDW - Burger Democratisch Welzijn - moet met ietsje minder tevreden zijn. Geert Beulens haalde er 191. Zijn partij wist amper 0,24 procent van de kiezers te overtuigen. “Testiculis Canis Est”? Nog niet meteen in Antwerpen.

Op het T-shirt van Bart De Wever-imitator Geert Beullens staat de ‘Latijnse’ versie van de Antwerpse zegswijze ‘Het is van de hond zijn kl*ten’. Foto: rr

Jong En Sexy

Wat? “JES” staat voor Jong En Sexy. Met die naam deelt lijsttrekker Eddy Mievis, uitbater van een brasserie, een sneer uit naar de politici die lijken uit te roepen: “Ik ben jong en sexy, stem voor mij!”. “Maar bij mij slaat die slogan op de stad. Ik wil ­Tienen weer jong en dynamisch ­maken.”

Waar? In ­Tienen.

Belangrijkste strijdpunt? “Het gaat financieel niet goed in Tienen, maar toch maken we nog meer schulden. Dan zijn we niet goed bezig. Dat wil ik veranderen.”

Het resultaat? 0,7 procent van de stemmen en 46 voorkeurstemmen voor lijsttrekker Eddy Mievis. Dat zijn er exact 2.700 minder dan Katrien Partyka, de lijsttrekker van CD&V en populairste politicus in Tienen.

SOS Bornem

Wat? ‘Stem op Stef’. Daar staat die SOS voor, zegt lijsttrekker Stef De Groof. “Sommigen maken er sos van, maar daar heeft het niets mee te maken. Ik ben niet links en ook niet rechts, gewoon neutraal.”

Waar? In ­Bornem.

Belangrijkste strijdpunt? Meer biodiversiteit. “Het milieu is mijn dada. Ik wil de bedreigde bijenpopulatie en vlindersoorten terugbrengen. En daarvoor jeugdverenigingen als de scouts inschakelen, door hen pakweg hagen te laten planten.”

Het resultaat? Van alle partijen met grappige namen scoort SOS Bornem het best. De partij haalde 2 procent van de stemmen. Jammer genoeg voor lijsttrekker Stef De Groof (die 129 voorkeurstemmen haalde) niet voldoende voor een zitje in de gemeenteraad.

Foto: guy delforge

Jeannine

Wat? Eénmanspartij bestaande uit Jeannine Schotte, al 24 jaar gemeenteraadslid en al vijftig jaar lid van de “liberale partij”. “Door eigenbelang wordt er vandaag te weinig verwezenlijkt. Daarom kan ik me moeilijk aansluiten bij een andere lijst en doe ik het nu op mijn eentje. Maar zonder affiches hoor, want er staan al honderden borden.”

Waar? In Haaltert.

Belangrijkste strijdpunt? “Geen loze kiesbeloften. En de rest staat in mijn folder.”

Het resultaat? Als je er rekening mee houdt dat ze helemaal alleen op de lijst stond, heeft Jeannine Schotte het met 1,63 procent van de stemmen en 122 voorkeurstemmen eigenlijk nog niet zo slecht gedaan. Daarmee doet ze het nipt beter dan P.A.T., die andere éénmanspartij in Haaltert die 1,62 procent van de stemmen haalde. Vreemd genoeg haalde lijsttrekker Patrick Van Weyenberg wel meer voorkeurstemmen: 139. Dat betekent dat Jeannine dus meer lijststemmen kreeg.