Bailey zegt nationale ploeg gekozen te hebben, maar weigert dan te spelen “omdat broer niet mag meedoen”

Leon Bailey heeft zijn nationale ploeg gekozen. Het 21-jarige toptalent dat ook genoemd werd als potentiële international voor België en Engeland, is ingegaan op een selectie voor Jamaica. Het enige probleem: Bailey weigerde zondag te spelen in de interland tegen Bonaire. Volgens lokale media is hij boos op de voetbalbond omdat die zijn halfbroer Kyle Butler niet zomaar een kans wil geven.

Bailey maakte donderdag bekend dat hij een selectie voor de nationale ploeg van Jamaica geaccepteerd had. Dat was op zich al groot nieuws, omdat het 21-jarige toptalent dat nog voor Racing Genk uitkwam een hele tijd de boot had afgehouden. Bailey had in het verleden laten verstaan open te staan voor andere nationale ploegen - ook de Rode Duivels. “Ik wil grote toernooien spelen. Dat kan niet met Jamaica”, klonk het twee jaar geleden nog.

Maar nu lijkt het dus toch Jamaica te worden. Bailey zegt helemaal klaar te zijn om zijn land te vertegenwoordigen. Enig probleem: hij weigerde te spelen in de eerste match tegen Bonaire. “Ik kwam naar Jamaica omdat ik opgeroepen werd”, deed hij zijn relaas tegenover de plaatselijke krant The Gleaner. “Ik ging erop in omdat we een afspraak hadden, maar eenmaal ik hier was, hield de bond zijn woord niet. Daarom heb ik besloten niet mee te doen.”

Halfbroer Kyle Butler struikelpunt?

Volgens The Gleaner was de afspraak dat Kyle Butler, de 20-jarige halfbroer van Bailey, ook zou mogen meedoen. De bond ging akkoord, maar wil hem eerst testen laten afleggen. Dat was niet naar de zin van Bailey, schrijft de krant, die stelt dat spelers die op een lager niveau spelen dan Butler ook niet hoeven te testen.

“Ik heb steun nodig van goede spelers, en ik weet wat goede spelers zijn omdat ik opgegroeid ben door te spelen met goede spelers”, aldus nog Bailey bij The Gleaner. “Ik vraag maar een paar dingen van de federatie, en ze kunnen dat niet oplossen. Als ze mij niet willen helpen, zal ik hen ook niet kunnen helpen. De bal ligt nu in hun kamp. Als ze doen wat ze zouden moeten doen in november, zal ik voor het land spelen.”

Racing Genk maakte dit ook al mee

Leon Bailey, die zowel bij de jeugd als bij het A-elftal voor Racing Genk uitkwam, is één van de grote talenten van zijn generatie. Hij werd opgeleid door de voetbalschool van stiefvader Craig Butler, die tevens als makelaar van Bailey optreedt.

Begin 2017 was de situatie van halfbroer Kyle Butler ook al een reden tot conflict met Racing Genk: in een interview maakt vader Craig zich boos dat de Limburgse club zijn zoon een plek in de A-kern beloofd had, maar dat die er niet komt. Daarop forceerde hij een transfer voor de talentrijke Bailey naar het Duitse Bayer Leverkusen, terwijl Kyle Butler voor Westerlo ging spelen. Tegenwoordig staat Butler junior onder contract bij het Oostenrijkse LASK, dat hem uitleent aan tweedeklasser Juniors OÖ.