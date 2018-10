Man wint “per ongeluk” twee keer Lotto-jackpot in één dag

Een man uit de Australische staat Queensland is erin geslaagd om twee keer in dezelfde dag te winnen met de loterij. Het leverde hem een bedrag van 1,98 miljoen dollar op.

De veertiger had twee van de vier winnende inzendingen in rang één van de loterij in Australië. Zo won hij twee keer een bedrag van 993.091 dollar oftewel meer dan 1,98 miljoen dollar in totaal.

Opvallend is dat de man per ongeluk twee identieke ticketjes had gekocht. De man, die anoniem wenst te blijven, zei dat hij twee ticketjes met exact dezelfde cijfers had.

Twee keer?

De Australiër besefte echter pas dat hij twee keer gewonnen had toen de loterij hem maandagochtend contacteerde. “Oh mijn god, heb ik twee keer gewonnen”, schreeuwde hij. “Dit is geweldig!”

Naar eigen zeggen speelde hij al jaren met dezelfde nummers. “Het zijn mijn favoriete nummers”, verklaarde hij. “Ik ben ook erg bijgelovig. Als ik meespeel, speel ik met die nummers. Of ik nu ga stoppen met werken? Die kans zit er dik in.”