Twee Nederlandse vrouwen klagen rijke sjeik aan: “Hij verkrachtte ons als kind in zijn moslimcommune”

Twee Nederlandse vrouwen klagen de bekende islamitische geestelijke leider Faiz-ul-Aqtab Siddiqi. De man zou beide vrouwen in hun kindertijd meerdere malen verkracht hebben op zijn landgoed in Birmingham. Siddiqi woont er samen met volgelingen in een commune, dat meldt De Telegraaf.

De 51-jarige religieus leider Faiz-ul-Aqtab Siddiqi heeft duizenden volgelingen en bestuurt een moslimcommune op een afgesloten landgoed bij Birmingham. De twee Nederlandse vrouwen hebben bij aan de politie verklaard dat Siddiqi hen tijdens hun kindertijd in de jaren negentig meerder malen verkracht heeft. Het is overigens niet de eerste klacht van seksueel misbruik die uit de gemeenschap naar buiten komt.. In de jaren negentig diende een andere Nederlandse al klacht in tegen de vader van Siddiqi. De man overleed in 1994, terwijl de politie de zaak onderzocht.

De moeder van de twee slachtoffers is bijzonder kwaad: op de sjeik, maar ook op de gemeenschap die haar signalen jarenlang genegeerd heeft. “Mijn kinderen zijn op de meest brute manier misbruikt”, schrijft ze. “Ik zie hoe ze tot de dag van vandaag lijden aan de gevolgen. Wat de familie Siddiqi heeft gedaan is verwoestend.” Nog volgens de vrouw organiseert de sjeik ondanks de aantijgingen nog steeds religieuze bijeenkomsten op zijn landgoed die enkel voor kinderen bedoeld zijn.

Moedig

De Britse hoofdprocureur in deze zaak, Nazir Afzal, prijst de moed van de vrouwen die naar voren zijn gekomen. In het verleden behandelde hij al tientallen misbruikzaken en volgens hem is het in een cultuur van eer en seksuele schaamte bijzonder moeilijk om te getuigen over misbruik. “In deze gemeenschap heeft men liever dat slachtoffers in stilte lijden. Dat geldt nog extra als het gaat om een religieus leider, die geldt als min of meer onaantastbaar”, klinkt het.

Details over de aanklacht ontbreken, maar volgens de politie loopt het onderzoek. Siddiqi liet eerder al via zijn advocaat weten dat de aanklachten “ongegrond” zijn. Hij stelt dat opstandige Nederlandse moskeebezoekers uit Den Haag zijn familie in diskrediet willen brengen.

Controversiele standpunten over sharia

De man in kwestie is overigens niet onbesproken. Zo veroorzaakte hij in Groot-Brittannië controverse nadat hij verklaarde een voorstander van polygamie te zijn. Ook pleitte hij in het verleden al voor een het invoeren van de sharia in het Verenigd Koninkrijk.