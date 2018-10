Korea’s starten gesprekken over gezamenlijke organisatie Olympische Spelen 2032

Later deze maand starten Noord- en Zuid-Korea gesprekken op over de gezamenlijke organisatie van de Olympische Spelen van 2032. Dat heeft de Zuid-Koreaanse radiozender KBS maandag gemeld. Vertegenwoordigers van de beide landen zaten maandag opnieuw samen om te praten over een verbetering van de relaties. De twee Korea’s kwamen ook overeen op internationale sporttoernooien met één team deel te nemen. Verdere details werden niet bekendgemaakt. In een interview met Le Figaro looft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in maandag de “oprechtheid” van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Na afloop van de derde top tussen Moon en Kim, vorige maand, kondigde Moon de Koreaanse kandidatuur voor de Spelen van 2032 al aan. Bedoeling van de ontmoeting maandag was ook de afspraken die in september gemaakt werden uit te voeren. In Le Figaro vraagt Moon de internationale gemeenschap Kim “te begeleiden in zijn verlangen naar vrede”. “Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Kim Jong-un blijk gegeven van oprechtheid, eenvoud, kalmte en beleefdheid”, aldus Moon. “Tijdens onze drie ontmoetingen dit jaar heb ik kunnen vaststellen dat hij een duidelijke visie heeft op de welvaart en vrede in het zuiden en noorden.”

Waarnemers vermoeden dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) deze plannen welgezind zal zijn. In maart reisde IOC-voorzitter Thomas Back al af naar Noord-Korea en mengde hij zichzelf in de dialoog tussen de twee Korea’s. Via de sport wil Bach stappen vooruit zetten in het vredesproces. Op de voorbije Winterspelen trad een Koreaans ijshockey-team aan bij de vrouwen.

Nog tijdens de gesprekken in het grensstadje Panmunjom werd afgesproken dat eind november, begin december gestart wordt met het uitvoeren van plannen voor nieuwe spoor- en wegverbindingen. Dat onderwerp stond bovenaan de agenda. Om verdere economische samenwerking op te starten moeten de internationale sancties wel opgeheven worden.

Ze kwamen ook overeen in november te spreken over thema’s die de families aanbelangen die tijdens de Koreaanse Burgeroorlog van begin jaren 50 gescheiden werden.