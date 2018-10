Brutale aanval van kangoeroe wordt dierenverzorgers bijna fataal: “Erg beangstigend”

Dierenverzorgers Jim Smith en zijn vrouw Linda zijn zondag aan het ergste ontsnapt. Op een bepaald ogenblik werden ze op hun domein in het Australische Darling Downs aangevallen door een agressieve kangoeroe. Pas toen hun zoon ingreep, was het gevaar geweken.

Het gezin was een groep wilde kangoeroes aan het voederen toen het opeens fout liep. Een van de dieren begon prompt Jim aan te vallen, en ook zijn vrouw werd kort nadien tegen de grond geslagen.

De situatie was een tijdlang levensgevaarlijk, klonk het achteraf bij de lokale hulpdiensten. “Indien de kangoeroe kon voortgaan met verwondingen toe te brengen, dan was het leven van de moeder in gevaar.” Gelukkig kon de zoon van het koppel nog op tijd ingrijpen. Met behulp van een stok kon hij op de kangoeroe slaan en het dier verjagen.

Linda Smith werd na het incident meteen afgevoerd naar het ziekenhuis voor een operatie. Ze hield meerdere gebroken ribben, een klaplong en enkele snijwonden over aan de aanval.