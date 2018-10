Ze mochten stadion niet binnen, maar Engelse fans reizen toch helemaal naar Kroatië om match vanop heuvel te zien

Voor het eerst in de geschiedenis heeft de Engelse nationale ploeg een wedstrijd gespeeld waarbij fans niet toegelaten waren. Dat heeft enkele diehards echter niet tegengehouden om alsnog af te reizen naar Kroatië, waar de match gespeeld werd, om de partij… vanop een heuvel te zien.

De wedstrijd van vrijdag tussen Kroatië en Engeland in de UEFA Nations League was een bijzondere. Niet alleen omdat het een heruitgave van de halve finale van het WK was, maar ook omdat er geen fans toegelaten waren. De Europese voetbalbond had thuisploeg Kroatië immers gestraft voor een incident uit 2016, toen er voor een interland een hakenkruis in de grasmat gekerfd bleek te staan.

Dat nieuws was een flinke streep door de rekening van enkele trouwe fans van Engeland, die er een erezaak van maken bij elke wedstrijd van The Three Lions aanwezig te zijn. Toen zij te horen kregen dat er in de buurt van het stadion een heuvel zou zijn vanwaar je over de tribune heen het veld kon zien, besloten ze alsnog af te reizen naar Kroatië - met een reporter van de Britse openbare omroep BBC in hun kielzog.

When you travel 1,000 miles for an England game you can't even watch.

Die zag hoe de politie eerst nog roet in het eten gooide, maar hoe de fans uiteindelijk toch nog de laatste tien minuten van de wedstrijd vanop de heuvel konden zien. Ze hadden dus niet helemaal voor niets de ruim 1.500 kilometer naar Kroatië afgelegd. Hoewel… de match eindigde op een droge 0-0.