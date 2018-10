Rode Duivels zitten met probleem achterin: na Vertonghen nu ook vervanger Vermaelen rest van het jaar out

De Rode Duivels zitten voor de rest van het kalenderjaar met een probleem: na basisspeler Jan Vertonghen is nu ook zijn vervanger Thomas Vermaelen zes weken out met een blessure. De verdedigers moeten naast de vriendenmatch tegen Nederland ook de Nations League-duels van november, thuis tegen IJsland en in Zwitserland, missen.

Het was Barcelona, de club van Vermaelen, die het nieuws maandagmiddag bekendmaakte. De verdediger heeft tegen Zwitserland een blessure aan de rechterhamstring opgelopen en staat zes weken aan de kant. Hij kan zo net zoals Tottenham-verdediger Jan Vertonghen de rest van het kalenderjaar niet meer in actie komen voor de nationale ploeg.

Dedryck Boyata lijkt na zijn sterke WK de eerste verdediger die in aanmerking komt om de plaats van Vermaelen achterin in te nemen. De man van Celtic viel tegen Zwitserland ook al in.

Dedryck Boyata. Foto: Reporters / DPA

Bondscoach Martinez kan voor de oefenmatch tegen Nederland ook kiezen om verdedigers Jason Denayer of Christian Kabasele voor het eerst in een jaar nog eens speelminuten te geven voor de nationale ploeg, of om Club Brugge-speler Brandon Mechele te laten debuteren.

Voor de 32-jarige Vermaelen is de blessure een serieuze streep door de rekening. De Belgische verdediger had net voor de interlandbreak zijn eerste basisplaatsen van het seizoen verzameld bij Barça.