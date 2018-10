Een van deze kneusjes is op weg naar EK 2020, intussen deelt Duitsland een pijnlijke statistiek met… San Marino

De Nations League is intussen in volle gang en dus beginnen er zich al enkele trends af te tekenen. Zo is het behoorlijk interessant om de strijd in Divisie D te volgen, waar een ticket voor het EK in 2020 naar een kneusje gaat.

Net als in de andere drie divisies zijn de teams uit Divisie D onderverdeeld in vier groepen. De winnaars daarvan spelen later tegen elkaar om een EK-ticket in de play-offs. Is een groepswinnaar al zeker van het EK via de ‘normale’ kwalificaties (van maart tot november 2019), dan mag de tweede naar de play-offs. Elke groepswinnaar promoveert ook voor de volgende editie naar een hogere divisie.

De vier groepsleiders op dit moment zijn:

Groep 1: Georgië met 9 punten (doelsaldo +6)

Groep 2: Wit-Rusland met 7 punten (doelsaldo +6)

Groep 3: Kosovo met 8 punten (doelsaldo +4)

Groep 4: Macedonië met 9 punten (doelsaldo +7)

In Groep 1 en 4 is de winnaar eigenlijk al bekend. Georgië telt na drie speeldagen al zeven punten meer dan Kazachstan en Letland. Macedonië blijkt een maatje te groot voor Liechtenstein, Armenië en Gibraltar. Het won tot nu toe al zijn wedstrijden, waarvan twee buitenshuis.

In Groep 2 en 3 wordt het nog spannend. Luxemburg zit Wit-Rusland namelijk op de hielen met zes punten en een doelsaldo van +6. Cruciaal wordt de match van 15 november in Luxemburg. Kosovo krijgt weerwerk van Azerbeidzjan, dat zes punten telt na vier wedstrijden.

Pover Duitsland

Intussen is het crisis bij Die Mannschaft. De Duitsers verloren op de tweede speeldag in Groep 1 in Divisie A met 3-0 van Nederland. Daardoor staan ze derde en laatste met slechts één punt. Degradatie naar Divisie B dreigt dus voor de wereldkampioen van 2014, die één van slechts vijf landen is die tot nu toe nog niet kon scoren in de Nations League.

De andere vier zijn:

IJsland (Groep 2, Divisie A)

Kroatië (Groep 4, Divisie A)

Estland (Groep 2, Divisie C)

San Marino (Groep 2, Divisie D)