Universiteit van Amsterdam heeft oplossing voor studenten met stress: puppy’s

De Universiteit van Amsterdam heeft een ‘puppy room’ ingericht. Studenten die kampen met stress vanwege de tussentijdse examens kunnen daar al knuffelend even helemaal tot rust komen.

In de VS werden zulke kamers al ingericht op verschillende universiteitscampussen. Knuffelen met puppy’s zou bijzonder stressverlagend werken. De puppykamer kwam er op vraag van de studenten. Vorig jaar werden ze in een enquête bevraagd over hoe hun ideale bibliotheek eruit zou moeten zien. Eén van die suggesties was, naar Amerikaans voorbeeld, zo’n puppyknuffelkamer.

Zo’n kamer blijkt overigens niet eens duur: alles bij elkaar gaat het initiatief 400 euro kosten. Inbegrepen in de prijs: de puppy’s en een begeleider die toeziet dat de dieren goed behandeld worden. Om het welzijn van de puppy’s te garanderen, mogen de studenten in groepjes van tien een kwartier knuffelen met de dieren. In totaal kunnen 160 studenten knuffelen met de schattige diertjes.

De puppy’s worden geleverd door een castingbureau voor dieren. Een medewerker van de bibliotheek vond de firma in de aftiteling van een film.