SP.A biedt Groen de burgemeesterssjerp aan: wordt Filip Watteeuw of Elke Decruynaere de volgende burgemeester van Gent?

Gent - De Gentse socialisten hebben in de nacht van zondag op maandag de burgemeesterssjerp van Gent ‘aangeboden’ aan kartelpartner Groen. Dat is te horen bij het kartel.

SP.A-Groen lijsttrekker Rudy Coddens noemde zich zondagavond kort voor middernacht nog ‘kandidaat-burgemeester’. Maar na nachtelijk overleg erkenden de socialisten dat ze niet meer de leiding hebben van het kartel SP.A-Groen. Die leiding, en dus ook de claim op de sjerp van Gent als grootste lijst, werd aangeboden aan Groen.

De partij ging maandagochtend op het aanbod in en zal nu de leiding nemen over de coalitiegesprekken. Of zij met Filip Watteeuw, die de meeste voorkeurstemmen zal halen bij Groen, of met Elke Decruynaere als eerste naam naar de onderhandelingen trekken, is niet duidelijk.

“Correcte politiek begint met in de spiegel kijken”

Rudy Coddens is dus langer kandidaat-burgemeester. “Correcte politiek begint met in de spiegel te kijken”, zegt Coddens, die wel aangeeft nog steeds een belangrijke rol te willen spelen in de onderhandelingen voor een nieuw stadsbestuur in Gent.

Volgens de voorlopige resultaten (89 van de 91 stembureaus zijn geteld) blijft het progressief kartel de grootste fractie in de Gentse gemeenteraad, maar telt Groen wel bijna dubbel zoveel gemeenteraadsleden als SP.A. Die nieuwe verhouding brengt Groen aan zet in de onderhandelingen, wat dus ook betekent dat Groen de burgemeester mag leveren wat SP.A betreft. “De kiezer heeft een duidelijk signaal gegeven”, zegt Coddens daarover.

Hij geeft nog aan dat SP.A samen met Groen blijft onderhandelen en het gemeenschappelijk programma onderschrijft. “Het gaat om een project en niet om de poppetjes.”

Ook Open VLD claimt de sjerp

Bij Open VLD is ondertussen te horen dat ook zij nog steeds de post van burgemeester claimen met Mathias De Clercq. Die lijkt te wachten op de definitieve uitslag van de voorkeurstemmen in Gent om opnieuw te reageren. De uitslag wordt rond 14 uur verwacht.