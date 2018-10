Lothar Matthäus wil Ter Stegen in doel bij Duitse nationale ploeg (en dus Neuer opzijschuiven)

Marc-Andre ter Stegen verdient een kans als eerste keeper bij de Duitse nationale ploeg, zo vindt althans Lothar Matthäus. Volgens de Duitse recordinternational moet bondscoach Joachim Löw zijn vaste nummer 1 Manuel Neuer opzijschuiven omdat die na zijn zware voetblessure nog niet op niveau acteert.

Matthäus lanceert zijn oproep in een column voor skysport.de daags voor de Nations Leaguewedstrijd in Parijs tegen wereldkampioen Frankrijk. Na de 3-0 pandoering afgelopen zaterdag in Amsterdam tegen Nederland is het volgens de wereldkampioen van 1990 tijd voor verandering in het Duitse doel.

“Manuel Neuer biedt nog niet de zekerheid van voor zijn ernstige blessure. Hij heeft nog niet de vorm waarmee hij het vier keer tot beste doelman ter wereld schopte”, schrijft Matthäus. “Marc-Andre ter Stegen is al jaren wereldklasse bij Barcelona. Ik vind dat hij stilaan de kans verdient om in een belangrijke wedstrijd vanaf de aftrap erbij te zijn, ook als Neuer fit is.”

Matthäus stelt zich overigens vragen bij de opstelling waarmee Löw in de Johan Cruijff Arena uitpakte om Oranje te bekampen. De Duitse coach stelt, aldus de 57-jarige Matthäus, te veel spelers op die met een vormcrisis kampen. “Er zijn heel wat jongens die met hun vorm worstelen en bij wie het ook in de club niet draait. Ik denk aan Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Toni Kroos, Thomas Müller. Ze zijn de meest ervaren spelers maar hebben hun zaken momenteel niet op orde. De opstelling van Joachim Löw heeft mij ten zeerste verwonderd.”