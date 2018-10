Wales mist naast Gareth Bale ook aanstaande vader Aaron Ramsey tegen Ierland

Wales moet het dinsdag in het Nations Leagueduel tegen Ierland in Dublin zonder Aaron Ramsey stellen. De middenvelder van Arsenal kreeg van bondscoach Ryan Giggs de toestemming om de selectie te verlaten zodat hij zijn hoogzwangere vrouw kan bijstaan.

Colleen Ramsey moet in principe deze week bevallen van een tweeling. Eerder deze maand mocht Ramsey ook al het Europese duel van Arsenal tegen Qarabag laten schieten om bij zijn partner te blijven.

Als vervanger riep Giggs Swanseawinger Daniel James uit de U21-kern op.

Gareth Bale haakte al eerder af door een spierblessure. De Real Madridster miste vorige week ook de oefenmatch in Cardiff tegen Spanje (1-4 verlies).

Wales versloeg vorige maand in zijn eerste wedstrijd van de Nations League B Ierland thuis met 4-1. Enkele dagen later volgde een 2-0 nederlaag in Aarhus tegen Denemarken.