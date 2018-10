Bij een vermoedelijk opzettelijk aangestoken brand in een woongebouw in Barcelona zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee van hen bevinden zich in kritieke toestand. Dat meldden de lokale hulpdiensten.

De meeste gewonden hadden een rookvergiftiging opgelopen en worden in het ziekenhuis behandeld. De brand was zondag uitgebroken. De politie kon de vermoedelijke brandstichter in de kraag vatten. Een en ander moet nog onderzocht worden.