OVERZICHT. De opmerkelijkste kandidaten op een rijtje: de zoete wraak van de ‘seksschepen’, populaire doden en veel gebuisde BV’s

Frank Gheeraert, schepen in Langemark-Poelkapelle, kwam deze zomer op pijnlijke wijze in het nieuws omdat hij gechanteerd werd met foto’s die van hem genomen werden op een naaktfeestje in een lokale zomerbar. De verkiezingsdag maakte de pijn alvast iets zachter: Gheeraert is verkozen (voor het liberale TOPE8920) met 266 voorkeurstemmen, amper 60 minder dan in 2012, en behoudt dus zijn zitje in de gemeenteraad. Het is echter nog niet duidelijk wie Langemark-Poelkapelle gaat besturen, en dus of Gheeraert schepen blijft.

De partij Islam kwam in de aanloop naar de verkiezingen eventjes in het oog van de storm te staan met enkele archaïsche voorstellen, maar de soep wordt niet zo heet gegeten als ze opgediend werd: de partij kwam uiteindelijk enkel op in Brussel-stad en Molenbeek, en kreeg daar respectievelijk 1.165 en 674 stemmen. Goed voor 1,62% en 1,8%, oftewel nul zetels.

Elvira Pietraszkiewicz overleed vorige zondag op 63-jarige leeftijd, maar omdat de verkiezingslijsten een maand geleden werden afgesloten, konden de kiezers in Oud-Turnhout toch nog stemmen op de echtgenote van kandidaat-burgemeester Paul Paeleman. Opvallend: de vrouw haalde nog 74 voorkeurstemmen, meer dan 16 andere kandidaten op de lijst van LB18, waar voormalig tv-presentatrice Margriet Hermans (162 voorkeurstemmen) lijstduwer was. Ook Christian Boone, met zijn 87 de oudste kandidaat in het Brusselse Gewest, overleed een week voor de verkiezingen, en ook hij verzamelde opvallend genoeg nog 90 voorkeurstemmen.

Paul Paeleman en Elvira Pietraszkiewicz tijdens hun laatste reis naar China, vlak voor zij ziek werd. Foto: if

Open VLD-bestuurslid Lode Vereeck kwam vorige week onder vuur te liggen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in zijn rol als professor aan de UHasselt, maar ook hij kon niet meer van de lijst gehaald worden. Ondanks een “terughoudende” laatste verkiezingsweek boekte zijn partij een lichte winst (en één extra zetel) in Diepenbeek, met 630 voorkeurstemmen voor Vereeck, die zelf dus ook verkozen is.

Hannes Gyselbrecht, zoon van dokter André en broer van Peter Gyselbrecht, twee verdachten in de Kasteelmoord op Stijn Saelens, raakte opnieuw verkozen in Ruiselede. Hij was met 972 voorkeurstemmen zelfs stemmenkampioen van de lijst Respect (waar hij op de derde plaats stond), maar kon niet voorkomen dat de rivalen van RKD (waar Gyselbrecht zes jaar geleden nog op de lijst stond) ondanks fors verlies hun absolute meerderheid behielden.

Het waren zware tijden voor Francesco Vanderjeugd: de burgemeester van het West-Vlaamse Staden werd net voor de verkiezingen opgenomen in het ziekenhuis omdat hij overwerkt was. Maar al dat harde werk heeft wel vruchten afgeworpen: zijn Open VLD boekte een waanzinnige winst van 31,3 procent en veroverde de absolute meerderheid. Vanderjeugd, in 2012 nog de jongste burgemeester van het land, huilde van emotie bij dat nieuws. “Ik kan het niet geloven. Het zijn ongelooflijk zware jaren geweest.” En deed meteen een dure belofte: “Ik wil een hondenweide, hoe gek dat ook klinkt.”

De emoties liepen hoog op bij Francesco Vanderjeugd. Foto: Stefaan BeelTEFAAN BEEL

Peggy Muyldermans, de mama van de 12-jarige Merel De Prins die slachtoffer werd van een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf, kwam op om iets te doen aan de onveilige verkeerssituatie in het Vlaams-Brabantse Zemst. Met groot succes: Muyldermans haalde vanop de op twee na laatste plaats op de CD&V-lijst maar liefst 529 voorkeurstemmen, en wipt zo over 17 (!) andere kandidaten naar een zitje in de gemeenteraad. Idem voor Wouter Decat uit het nabijgelegen Boortmeerbeek. Ook hij ging de politiek in om iets te doen aan de onveilige wegen waarop zijn vijftien­jarige zoon amper twee weken geleden het leven liet, en ook hij raakte (met 437 voorkeurstemmen) verkozen voor CD&V-Groen.

In Brugge raakten enkele opvallende kandidaten dan weer niét verkozen: de 19-jarige Tane Depuydt heeft het Syndroom van Down, maar zal zijn zus Litse niet moeten optrommelen om hem te assisteren: de jongeman die van Brugge “een groene stad” wilde maken haalde weliswaar een respectabele 460 voorkeurstemmen, maar dat waren er niet genoeg voor een zitje in de gemeenteraad. Hetzelfde geldt voor zijn transgender collega op de Groen-lijst Maria Kleopatra Dekeyser, die in 2012 nog opkwam onder de naam Pieter. Ook voor haar waren 590 voorkeurstemmen niet genoeg om verkozen te worden.

Tane Depuydt moet zijn zus niet optrommelen om hem te helpen in de Brugse gemeenteraad. Foto: kds

Leuk

De N-VA in Wuustwezel stelde met Lowie Anthonissen de jongste kandidaat van deze verkiezingen op: de jongeman werd uitgerekend zaterdag 18 jaar oud, de minimumleeftijd om je kandidaat te stellen. Helaas voor Lowie: ondanks een aardige score van 232 voorkeurstemmen raakte hij nét niet verkozen.

Aan de andere kant van het spectrum: Jan De Vos. De kranige 96-jarige kwam in Ruiselede op voor Durven, maar ook de oudste kandidaat van het land raakte met 41 voorkeurstemmen (24 minder dan in 2012) niet verkozen. Hetzelfde geldt voor zijn dochter: actrice Ingrid De Vos strandde op 53 voorkeurstemmen, maar kan tijdens familie-etentjes wel zeggen dat zij populairder is dan haar vader...

Wel verkozen: Theo Snijkers in Dilsen-Stokkem. Een traditie, want dat is al sinds 1928 een gewoonte in de Limburgse gemeente. Snijkers is de telg van een roemrijk politiek geslacht: zijn overgrootvader was 30 jaar lang burgemeester, zijn grootvader was 23 jaar gemeenteraadslid, 7 jaar burgemeester en 18 jaar provincieraadslid, en ook zijn vader zat 30 jaar in de gemeenteraad. “Je wilt niet de eerste Theo Snijkers zijn die niet genoeg stemmen haalt”, klonk het voor de verkiezingen. Dus moest de vierde generatie fors scoren: vanop de zestiende plaats van de Open VLD-lijst haalde Snijkers 735 voorkeurstemmen en een zitje in de gemeenteraad. Oef!

Vier generaties Theo Snijkers Foto: if

Opvallend genoeg niet verkozen in Antwerpen: BDW. OK, niet Bart De Wever zelf. Maar wel Geert Beullens, imitator van de burgemeester, die opkwam met de lijst BDW (Burger Democratisch Welzijn, natuurlijk). Beullens haalde 191 voorkeurstemmen, de andere BV’s op zijn lijst Marcel Vanthilt (119) en Vitalski (een schamele 46) deden niet beter.

Rachel en Philomene Dutré waren de meest identieke kandidaten van het land: de 74-jarige tweelingzussen wonen naast elkaar in eenzelfde huis in Deinze, dragen dezelfde kledij, ze drinken zelfs allebei hun koffie met de rechterhand en een scheutje melk. En nu zijn ze allebei ook niet verkozen… Het enige verschil: Philomene haalde 127 voorkeurstemmen, Rachel deed met 129 nog ietsje beter. Tiens, zouden de zussen wel allebei voor elkaar gestemd hebben?

Tweelingzussen Rachel en Philomene Dutré raakten ondanks een synchrone campagne niet verkozen. Foto: Lieven Van Assche

Burgemeestersbonus

Zes jaar geleden was de eerder genoemde Francesco Vanderjeugd de jongste burgemeester van het land, maar die titel is hij nu kwijt: hij wordt opgevolgd door Gilles Bultinck. De 29-jarige volgt in Vosselaar partijgenote en aftredend burgemeester Josee Heykants-Jansens op. Hun CD&V verloor wel fors, maar dankzij een voorakkoord met N-VA was een nieuw gemeentebestuur snel beklonken.

De populairste burgemeester van het land? Die moet uit het West-Vlaamse Ledegem komen. De CD&V van Bart Douchy haalde daar maar liefst zevenenzeventig procent, de grootste score in heel Vlaanderen. Nog opvallender: de burgemeester behaalde 3.750 voorkeurstemmen, wat betekent dat meer dan de helft van de Ledegemnaren persoonlijk op hem stemde.

De bekwaamste burgemeester van het land (volgens zijn eigen inwoners) was Luc Vander Meeren, zo bleek toch uit ons Gemeenterapport. Ook hij is beloond door de kiezer: zijn Open VLD behoudt de absolute meerderheid in Wortegem-Petegem, Vander Meeren zelf kreeg 1.567 voorkeurstemmen.

De “slechtste” burgemeester in ons Gemeenterapport was dan weer André Van de Vyver, burgervader in Zwijndrecht. Al viel dat blijkbaar al bij al nog wel mee: Groen verliest in die Antwerpse gemeente weliswaar de koppositie aan N-VA, maar 2,7 procent minder is niet zoveel als ‘afgestraft’. Van de Vyver haalde zelf trouwens 1.387 voorkeurstemmen, en blijft daarmee de populairste politicus in zijn gemeente...

Zo’n slechte burgemeester was André Van de Vyver blijkbaar toch ook weer niet. Foto: Stefaan Van Hul

BV’s met wisselend succes

Een recordaantal BV’s stond voor deze gemeenteraadsverkiezingen op de lijsten. De grootste winnaar? Acteur Mark Tijsmans, die vanop de 51ste plaats van de Antwerpse N-VA-lijst maar liefst 2.063 voorkeurstemmen verzamelde en verkozen raakte. Maar niet alle ‘witte konijnen’ brachten het er even goed van af. Zo moesten ‘Familie Backeljau’-actrice Mitta Van der Maat en Ben Rottiers (Pol uit ‘FC De Kampioenen’) het op de Antwerpse PVDA-lijst doen met respectievelijk 595 en 489 stemmen.

Dan scoorde collega-Kampioen Balthazar Boma een stuk beter. Marijn Devalck (Open VLD) werd herverkozen in het Oost-Vlaamse Brakel met dik 1.200 stemmen. Loes ‘Carmenneke’ Van den Heuvel (170 stemmen) moet zich daarentegen een troostporto uitschenken. Ze ziet Groen maar twee zetels halen in Keerbergen.

Filip Peeters had dan weer grote ambities: ‘T Dorp moest dé uitdager van de lijst van de burgemeester worden in Boechout, maar zijn burgerbeweging wordt slechts de derde partij. De Salamander-acteur haalt met 424 voorkeurstemmen wel het op vier na beste persoonlijke resultaat in zijn Antwerpse gemeente. Goed voor een zitje in de gemeenteraad. Walter De Donder (CD&V), burgemeester in Samson én in het echte leven, blijft met 2.600 stemmen de populairste man van Affligem. Walter Grootaers duwde de Open VLD-lijst in Lier, maar is met 644 voorkeurstemmen makkelijk herverkozen.

“Meneer de burgemeester” Walter De Donder blijft “Meneer de burgemeester”. Foto: if

Ook in Mechelen gaf die bekende kop een onmiskenbaar voordeel, maar toch vooral als je op de ultrapopulaire lijst van burgemeester Somers ging staan: vraag dat maar aan actrice Tine Van den Brande (Flikken, Witse, Aspe én Zone Stad, 1.631 voorkeurstemmen), Tom Kestens (Das Pop, 1.482 voorkeurstemmen) en Klaas Delrue (Yevgueni, 1.300 voorkeurstemmen). Minder goed verging het collega-muzikant Patrick Riguelle: die verzamelde slechts 247 voorkeurstemmen op de SP.A-lijst in de stad van de Maneblussers. En nog in de categorie ‘muziek’: Bob Savenberg, de ex-drummer van Clouseau, haalde 591 voorkeurstemmen in Dilbeek, genoeg voor een zitje.

Sterrenchef Stéphane Buyens maakte zijn politieke debuut in De Panne. Met succes: 660 voorkeurstemmen is goed voor een stek in de gemeenteraad. Gynaecologe Petra De Sutter was lijsttrekker voor Groen in Horebeke, en mag met 219 voorkeurstemmen gaan zetelen. Idem voor ‘Romeo’ Chris Van Tongelen in Putte (389 voorkeurstemmen).

Ook ex-Miss Belgian Beauty Eveline Hoste is verkozen met haar 367 voorkeurstemmen in Destelbergen, net als ex-Miss Druivenkoningin Virginie De Klippel in Meise (706 voorkeurstemmen). Opvallend: stiliste Lien Degol is de enige Open VLD-kandidate naast lijsttrekker Rik Daems die een zetel weet te versieren in Leuven.

Raakten niet verkozen: ex-Miss België Zsofi Horvath (327 voorkeurstemmen in Zemst), seksuologe Kaat Bollen (402 voorkeurstemmen in Hechtel-Eksel), ‘Familie’-acteur Roel Vanderstukken (128 voorkeurstemmen in Glabbeek), actrice Joke Devynck (535 voorkeurstemmen in Aalst), hartchirug Pedro Brugada (505 voorkeurstemmen in Oostende) en ‘Blind Getrouwd’-deelnemers Aljosja Van der Straeten (710 voorkeurstemmen in Brugge) en Mike Van Ryssel (241 stemmen in Evergem).

Ex-Miss België Zsofi Horvath raakte niet verkozen in Zemst. Foto: if

Het Belgische voetbal domineerde zelfs in verkiezingstijden het nieuws, maar we betwijfelen of dat een rol speelde bij de verkiezing van Jan Ceulemans in Westerlo. De gewezen Rode Duivel en Westerlo-trainer behaalde in die gemeente een uitstekend resultaat namens N-VA: vanop de voorlaatste plaats haalde hij 731 voorkeurstemmen, goed voor een stekje in de gemeenteraad. N-VA zit wel in de oppositie.

Zijn collega Georges Leekens deed het minder goed als CD&V-lijstduwer in Oostkamp: de voormalige bondscoach wilde schepen van Sport worden, maar koos een week voor de verkiezingen plots voor een trainersjob in Tunesië. Speelde dat een rol? De wegen van de kiezer zijn - net als die van Leekens - ondoorgrondelijk, feit is dat 501 voorkeurstemmen onvoldoende blijken voor een zitje in de gemeenteraad. Ook ‘Mister Michel’ Verschueren raakte niet verkozen, hij haalde 282 voorkeurstemmen in Grimbergen.

Beter nieuws was er voor Pierre Kompany. De vader van Rode Duivel Vincent Kompany was lijsttrekker voor ProGanshoren, en wordt met 1.327 voorkeurstemmen de eerste zwarte burgemeester in België. En ook ex-Anderlecht-doelman Filip De Wilde is verkozen: hij haalde 714 voorkeurstemmen voor CD&V in Zele.