Deze politici hadden de champagne al ontkurkt na hun verkiezingsoverwinning, maar de kater was enorm

Er leek zondagnamiddag geen vuiltje aan de lucht. De stemmen waren geteld, de verkiezingsoverwinning leek binnen. Of dat dachten al deze politici toch. Want als je in de politiek je rug even draait, kan het zo maar zijn dat mede- of tegenstanders er een mes in steken. Een overzicht van de politieke drama’s van de afgelopen verkiezingen.