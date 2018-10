Politie redt hond op het nippertje uit snikhete auto

Agenten hebben zondag een hond op het nippertje gered uit een snikhete auto. De hond zat opgesloten in een voertuig in het Nederlandse Utrecht.

Omstanders maakten zich grote zorgen om het dier. De temperatuur in de auto bleef oplopen, terwijl er slechts één raam enkele centimeters open stond. Daardoor kwam er nauwelijks frisse lucht binnen.

Toen de politie arriveerde, had de hond al een blauwe tong. Dat wijst op een zuurstofgebrek en kan fatale gevolgen hebben voor een dier.

Agenten besloten de ruit van het voertuig in te slaan om de verhitte hond te bevrijden. Het dier werd door personeel van de dierenambulance en de dierenarts nagekeken. De viervoeter is inmiddels weer in goede gezondheid.

Na een stevig gesprek op het politiebureau werd de eigenaar weer herenigd met de hond. Het baasje was volgens agenten erg aangedaan en besefte niet zo goed dat zijn actie zijn hond in gevaar kon brengen. De eigenaar gaf aan van de situatie te hebben geleerd.