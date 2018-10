Archeologen ontdekken onder grafheuvel in Noorwegen contouren van Vikingschip

In Noorwegen hebben archeologen sporen gevonden van een Vikingschip dat in het zuidoosten van het land begraven zou liggen. Het gaat om een zeldzame ontdekking die mogelijk meer licht kan werpen op de expedities van de middeleeuwse zeevaarders.

Met behulp van een grondradar werd in een tumulus op een begraafplaats van de Vikingen in Halden, ten zuidoosten van Oslo, de typische vorm van een Vikingboot gedetecteerd. “Te midden van de begraafplaats werd een anomalie opgemerkt, iets dat zich van de rest onderscheidt en duidelijk de vorm en dimensies heeft van een Vikingschip”, verklaart archeoloog Knut Paasche van het Noorse onderzoeksinstituut voor cultureel patrimonium (Niku).

Het is voorlopig nog onduidelijk in welke staat het vaartuig zich bevindt. “Ja, er heeft op die plaats een boot gelegen, maar het valt moeilijk te zeggen hoeveel hout er nog van overblijft”, zegt Paasche.

Ten tijde van de Vikingen was het gebruikelijk om koningen en leiders te begraven aan boord van schepen die aan land werden gehesen en onder een heuvel werden geborgen. In Noorwegen werden tot hiertoe slechts drie Vikingschepen in goede staat teruggevonden. De laatste ontdekking dateert van 1903. Alledrie de schepen zijn tentoongesteld in een museum niet ver van Oslo. Verdere vondsten zijn nodig om te kunnen uitmaken hoe de boten eruitzagen en hoe de Vikingen navigeerden, aldus de onderzoekers.

Hoewel het in Halden ontdekte vaartuig geen boog en achtersteven lijkt te hebben, is het 20 meter lang. Daarmee is het mogelijk een van de grootste Vikingschepen die tot nu toe in Noorwegen werden opgegraven. Het onderzoeksinstituut bekijkt welk gevolg er aan de ontdekking zal worden gegeven. Een poging tot opgraving is in deze tijd van het jaar helaas uitgesloten.