Macedonische premier biedt oppositie amnestie aan

De Macedonische regeringsleider Zoran Zaev heeft de oppositie amnestie aangeboden, indien ze voor de beoogde naamsverandering van het land stemt. “Dit is een gelegenheid om te vergeven. Laat ons elkaar de hand reiken”, zei Zaev maandag in het parlement in Skopje. In april vorig jaar hadden aanhangers van de oppositie het parlement bestormd en afgevaardigden van het regeringskamp het ziekenhuis ingeslagen.

Het parlement wil een grondwetswijziging doorvoeren om de naam van het kleine Balkanland in Noord-Macedonië te veranderen. Vorige zomer werd een overeenkomstig akkoord gesloten met gebuur Griekenland opdat er geen verwarring zou ontstaan met de gelijknamige Noord-Griekse provincie. Athene wil als tegenprestatie de bijna dertig jaar durende blokkade van de toenadering van Macedonië tot de NAVO en de EU opheffen.

“Jullie moeten beslissen of we veel zullen winnen of verliezen”, zei Zaev richting oppositie. Die heeft een naamsverandering tot nog toe afgewezen, omdat het Balkanland daarmee zijn nationale identiteit opgeeft. Momenteel beschikken de regeringsfracties slechts over 69 van de noodzakelijke 80 stemmen. Indien deze meerderheid niet gehaald wordt, wil Zaev in december vervroegde parlementsverkiezingen uitschrijven.