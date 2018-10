Ierse premier verwacht pas in november of december akkoord

De Ierse premier Leo Varadkar acht het “onwaarschijnlijk” dat deze week nog een akkoord uit de bus komt over de brexit, maar denkt wel dat in “november of december” een doorbraak kan worden bereikt. Dat heeft hij maandag gezegd, in de aanloop naar de cruciale Europese top van woensdag. “Wij blijven altijd openstaan voor een compromis, maar er zijn bepaalde fundamentals waarop een compromis niet mogelijk is”, zegt hij wel.

Eerder op de dag gaf de Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Simon Coveney, al te kennen dat hij het “frustrerend en teleurstellend” vindt dat de brexitonderhandelingen vastzitten. “Wij zijn meer blootgesteld aan de gevolgen van de brexit dan eender welk land in de EU”, zei hij in Luxemburg, waar hij een vergadering van de Europese buitenlandministers bijwoonde.

De brexitonderhandelingen zitten onder meer vast rond de kwestie Noord-Ierland. De Britten raakten het eerder al eens met de Europese Unie over een noodoplossing (‘backstop’) om een harde grens tussen Ierland en het noorden te vermijden. Die zou in werking treden als er nog geen akkoord is tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over hun economische samenwerking na de brexit.

Maar over hoe die er precies zou moeten uitzien, wordt nu geruzied. De EU wil dat de ‘backstop’ enkel Noord-Ierland omvat. De regio zou dan binnen de Europese douaneunie blijven tot een oplossing wordt gevonden. Zowel de Britse premier Theresa May als de kleine Noord-Ierse partij DUP, wier steun May nodig heeft om haar coalitie op de been te houden, ziet een andere behandeling van Noord-Ierland niet zitten. De noodoplossing doen gelden voor het hele Verenigd Koninkrijk, zou dan weer de voorstanders van de harde brexit binnen haar Conservatieve Partij voor het hoofd kunnen stoten.

De Britse brexitminister Dominic Raab opperde daarom eind vorige week om de noodoplossing te beperken in de tijd, maar dat maakte volgens Coveney geen deel uit van de originele afspraak. “Een backstop kan niet beperkt worden in de tijd”, zei hij maandag. “Als je niets hebt om ze te vervangen, dan moet de backstop blijven als een verzekeringsmechanisme.”

Coveney gelooft wel nog dat een akkoord mogelijk is, maar dat zal “natuurlijk meer tijd kosten dan velen hadden gehoopt”. “Wij willen een uitkomst die de gemoederen zal bedaren, die ons zal toelaten om voort te gaan met een gecontroleerde, verstandige brexit. Ik denk dat dat mogelijk is”, klinkt het.