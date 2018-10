Martinez hint op wissels bij Rode Duivels voor clash tegen Nederland

Het zou kunnen dat de Rode Duivels niet op volle sterkte aan de aftrap komen voor de vriendenmatch tegen Nederland dinsdag. Bondscoach Roberto Martinez kondigde aan dat hij de wedstrijd zou gebruiken om spelers minuten te geven. “Maar we gaan nu ook weer niet alles omgooien. Ik wil nog steeds een competitieve ploeg tussen de lijnen brengen”, zei hij.

Geen risico’s, dat is het devies van bondscoach Roberto Martinez. Ook al gaat het om de Derby der Lage Landen. “Wie geen honderd procent is, speelt niet”, aldus de bondscoach. “Bovendien hebben sommige jongens al veel minuten gespeeld. Daar gaan we ook rekening mee houden.”

“Dit worden negentig minuten waarin we de spelers gaan gebruiken, maar we gaan niet alles omgooien”, vertelde Martinez. “We zullen sommige spelers 45 minuten laten spelen en al onze zes vervangingen gebruiken. Maar we gaan wel proberen te winnen. Simon Mignolet? Het zou kunnen dat hij speelt. Maar nu heb ik die beslissing nog niet genomen.”

De Spanjaard zegt wel te begrijpen dat de match tegen Nederland geen match als een ander is. “Een wedstrijd tegen Nederland is voor Belgen geen vriendschappelijke wedstrijd, dat begrijp ik. Dat heb ik ook gemerkt bij het vorig duel in Amsterdam. Maar je moet ook begrijpen dat het belangrijkste van deze interlandperiode de overwinning tegen Zwitserland was. Maar het is niet zo omdat ik enkele wissels doorvoer, dat we het niet serieus nemen.”

LEES OOK: Mertens: “Nederland heeft veel kwaliteit… maar ik denk wel dat wij favoriet zijn”