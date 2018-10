Mertens: “Nederland heeft veel kwaliteit… maar ik denk wel dat wij favoriet zijn”

Dinsdagavond nemen de Rode Duivels het om 20u45 op tegen Nederland in nog eens een Derby der Lage Landen. Dries Mertens sprak zijn respect uit voor Nederland, maar noemde de Rode Duivels wel favoriet. Ook als ze met een B-ploeg spelen.

“Als je de match van Nederland tegen Duitsland zag, dat maakt indruk”, zei Mertens over de 3-0-zege van onze Noorderburen tegen de wereldkampioen van 2014. “Ze hebben dan ook kwaliteitsvolle spelers. Het zal niet makkelijk zijn.”

Volgens Mertens zijn de Belgen hoe dan ook favoriet - ook al zouden er best wel eens wat jongens rust gegund kunnen worden tegen Nederland. “Ik ben heel hard onder de indruk van de Nederlandse ploeg. Ze hebben veel kwaliteit. Het zal een leuke wedstrijd worden. Ik denk dat wij wel favoriet zijn. Of wij het serieus nemen? Jawel, het is niet omdat je jongens rust geeft, dat je het niet serieus neemt.”

