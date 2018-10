Verkiezingen Beieren: twijfel binnen SPD over voortbestaan ‘GroKo’ groeit

De CSU verloor bij de deelstaatverkiezingen in Beieren zondag haar absolute meerderheid, maar voor de SPD was de domper zo mogelijk nog een stuk steviger. De Duitse sociaaldemocraten verloren meer dan de helft van hun stemmenaandeel en strandden in de zuidelijke deelstaat op 9,7 procent. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de partij bij een deelstaatverkiezing in Duitsland. Binnen de rangen van de SPD groeit opnieuw de twijfel of op nationaal niveau de zogenaamde ‘GroKo’, de grote coalitie met de christendemocraten van CDU/CSU, nog wel reden van bestaan heeft.

Na de parlementsverkiezingen van september 2017 en het spaaklopen van de gesprekken over een ‘Jamaica-coalitie’ (CDU/CSU samen met de Groenen en de liberale FDP), wist kanselier Angela Merkel de SPD alsnog te overtuigen om in een nieuwe GroKo te stappen, maar het is een publiek geheim dat veel partijleden dat met lange tanden deden. Sinds het aantreden van Merkel-4 gaat het met de coalitie in de peilingen ook steeds meer bergaf. Vorige week belandde de GroKo op een historische dieptepunt van 41 procent: 26 procent voor CDU/CSU en 15 procent voor SPD.

Een en ander maakt dat binnen de sociaaldemocraten er weer kritische stemmen opborrelen over de levensvatbaarheid van de grote coalitie. Volgens vicevoorzitter Ralf Stegner moet er iets “ingrijpend” veranderen, als “deze regering nog wil blijven voortbestaan”. De kiezers in Beieren hebben “een zeer negatief oordeel uitgesproken over het werk van de GroKo in Berlijn”, luidde het maandag.

Ook in de ogen van Lars Klingbeil, algemeen secretaris van SPD, moet er na de verkiezingsnederlaag in Beieren “gevolgen” getrokken worden. De eerste stap nu is dat we “bij het regeringswerk in Berlijn een nieuwe stijl nodig hebben”. De grote coalitie heeft door haar manier van regeren vertrouwen verloren, vindt Klingbeil.

Volgens SPD-voorzitter Andrea Nahles wordt er “de komende maanden” beslist over het lot van de GroKo. “Nu rode lijnen vastleggen lijkt mij momenteel niet gepast”, zei ze maandag in Berlijn. Voor Nahles waren het de eerste deelstaatverkiezingen sinds ze Martin Schulz opvolgde aan de top van de partij.

Kevin Kühnert, voorzitter van de Jongsocialisten, is al maanden een uitgesproken tegenstander van de nieuwe grote coalitie. Hij vindt dat de GroKo op een tweesprong staat. “Ofwel proberen we nog eens om de coalitiepartners tot verstand te brengen, ofwel vertrekken we”, aldus Kühnert in de Rheinische Post, in een verwijzing ook naar het voortdurende interne gekrakeel binnen de coalitie.

De extreemrechtse AfD heeft al nieuwe verkiezingen gevraagd. Volgens de partij is de GroKo een “minicoalitie” geworden.