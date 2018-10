Mee in één minuut: uitgestoken hand van De Wever, prinselijke baby op komst en de échte stemkampioenen

Bent u al bekomen van de gemeenteraadsverkiezingen? In heel wat Vlaamse gemeenten is de coalitie nu al rond, maar in onder andere Gent beloven het moeilijke onderhandelingen te worden . Mathias De Clercq (Open VLD) kondigt aan dat hij met CD&V van Mieke Van Hecke een stadsbestuur op de been wil brengen. Daarvoor hebben de twee partijen nog zeker acht zetels nodig. Enkel Groen kan die leveren, lijkt het. Maar die partij lijkt dan weer zelf te azen op de burgemeesterssjerp, op aangeven van coalitiepartner SP.A.

Ook in Antwerpen zullen de coalitiegesprekken wellicht niet van een leien dakje lopen. Open VLD en CD&V, die deel uitmaken van de huidige coalitie, scoorden slecht. Groen ging er dan weer sterk op vooruit, maar die partij ziet het niet zitten om met N-VA te besturen. Wel heeft Groen-kopstuk Wouter Van Besien laten weten dat hij ingaat op de uitnodiging van De Wever tot een gesprek. "Maar we zijn geen coalitiekandidaat ", zegt hij.

De Wever en Van Besien kregen trouwens heel wat voorkeurstemmen achter hun naam. Maar de échte stemmenkampioenen zijn elders te vinden. De 76.702 voorkeurstemmen voor Bart De Wever lijkt een hallucinant cijfer, maar toch zijn er andere politici die zijn cijfer doen verbleken

Een van de meest opvallende winnaars van de verkiezingen is Guy D'haeseleer. Hij is parlementslid voor Vlaams Belang maar komt in Ninove op met Forza Ninove. Met een overdonderende 40 procent levert Vlaams Belang mogelijk voor de allereerste keer in haar bestaan een burgemeester . Maar wat heeft de Ninovieters zo massaal rechts doen stemmen? Is het de komst van de moskee? Of zijn het de - voor velen zorgwekkende cijfers - uit een recent politierapport? Ondertussen weigeren nummer twee (Open VLD) en drie (Samen) rond de tafel te zitten met de lijsttrekker. Enkel een coalitie met N-VA lijkt mogelijk. Partijvoorzitter Bart De Wever gaat de toestand intern bekijken.

Naast opvallende winnaars op verkiezingsdag zelf waren er tijdens de campagne ook opvallende slogans, lijstnamen en affiches. Maar hoe scoorden zij bij deze verkiezingen? Heeft hun grappige naam of opvallende affiche iets uitgehaald? Wij zochten het uit.

Er viel vandaag echter niet alleen verkiezingsnieuws te rapen. Er is ook koninklijk nieuws. Prins Harry (34) en Meghan Markle (37) verwachten hun eerste kindje . De twee traden in mei in het huwelijksbootje. Het kindje wordt verwacht in de lente.

En ook iets minder goed nieuws bij het begin van deze werkweek, met heel wat ellende op de weg . Een dodelijk ongeval op de E40 (ter hoogte van Drongen) veroorzaakte veel hinder. En ook op de E17 richting Antwerpen is het al even doffe ellende, door een gekantelde en daarna uitgebrande vrachtwagen.