Meisje (11) breekt op schoot van mama na herhaaldelijk pestgedrag: “Dit moet stoppen”

Een wanhopige Nathalie Davies heeft op sociale media een video gedeeld waarop haar dochter (11) mentaal breekt nadat ze al een hele tijd gepest wordt. “Deel dit alstublieft, want niemand mag zich zo voelen zoals mijn kind”, klinkt het op Facebook.

De Britse tiener kan amper nog ademen doordat ze zoveel moet huilen, en haar ogen zitten rood en dik. Het meisje, dat liefst onbekend wil blijven, weet niet meer wat te doen nadat ze al een hele tijd op school gepest wordt. “Het is al de zoveelste keer dat ze zo’n paniekaanval krijgt en elke keer opnieuw breekt mijn hart”, aldus mama Nathalie. “Maar op de school moeten we niet rekenen. We hebben het pestgedrag al meerder keren aangekaart, en daar krijgen we altijd hetzelfde antwoordt: Mevrouw, tot nu toe zien wij geen gedrag op de speelplaats waar wij ons zorgen over maken.”

Nathalie is, net zoals haar dochter, ten einde raad en besloot om de video online te plaatsen. “Ik voel me aan mijn lot overgelaten door de school, en het ergste van al is dat ze mij doen geloven dat ik een overbezorgde moeder ben. Alsof het mijn schuld is. Maar als je kind op zo’n manier thuiskomt, dan weet je dat de pesterijen menens zijn. Alstublieft, deel mijn video want niemand mag zich voelen zoals mijn dochter”, schreef ze nog bij de Facebookpost.