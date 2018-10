Zoon slaat stiefvader het hoofd in tijdens dronken caféruzie

Beveren-Waas - Een 42-jarige man heeft zaterdagnacht zijn stiefvader het hoofd ingeslagen met een hamer. De feiten vonden plaats tijdens een dronken ruzie in café Terminus in de Verrebroekstraat in Beveren. De dader wordt aangeklaagd voor poging moord.

Café Terminus had om 23.15 uur nog maar pas de deuren gesloten toen de situatie er volledig uit de hand liep. De uitbaters van het café, die aan de overkant van de straat wonen, kregen het tijdens het afsluiten van de zaak met elkaar aan de stok. Dat was niet naar de zin van Johny A., de zoon van de cafébazin. Die woont in het appartement boven de kroeg en kwam op de ruzie beneden af. Hij nam een hamer van de werktafel en sloeg er de cafébaas, zijn stiefvader Erik D.W. (58), mee op het hoofd.

De man viel hevig bloedend neer en moest met spoed overgebracht worden naar het ziekenhuis. Voor de aankomst van de hulpdiensten werd hij ter plaatse nog verzorgd door een klant van het café die kort voor de feiten de zaak had verlaten. Uiteindelijk zou Johny A. zelf nog de ziekenwagen bellen.

De politie nam de zaak meteen ernstig. Johny A. werd opgepakt en aangeklaagd wegens poging moord. Op het moment van de feiten was hij zwaar dronken. Ook het slachtoffer en de cafébazin waren onder invloed van alcohol.

Erik D.W. kroop door het oog van de naald en mocht maandag het ziekenhuis al verlaten. Hij is door de klappen vier dagen arbeidsongeschikt. Johny A. bleef tot maandag in de cel. Hij verklaarde zich niets meer te herinneren van het geweld. Na verhoor door de onderzoeksrechter in Dendermonde werd hij onder strikte voorwaarden vrijgelaten.