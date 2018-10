Chris werd neergeschoten maar vergeeft zijn dader: “Hij vroeg nog aan de politie om het zo te laten”

Het slachtoffer had zich in dit wegje geparkeerd met zijn vrachtwagen om wat spullen op te halen in de achterliggende wei. Foto: lvdb

Ninove / Nederhasselt - Chris Eeman (47) werd zondagavond in Nederhasselt het slachtoffer van een bizar schietincident. De dader dacht wellicht dat hij te maken had met een inbreker. “Hij liet na de feiten huilend zijn wapen vallen en probeerde mijn broer te verzorgen. Chris vroeg zelfs aan de politie om het zo te laten”, vertelt de zus van het slachtoffer.

“Zo’n telefoontje wil ik nooit meer krijgen. Ik heb heel de nacht amper een oog dichtgedaan!” Inge Eeman moest maandagmiddag nog steeds wat bekomen. Zondag omstreeks 20 uur kreeg ze het nieuws te horen dat haar broer Chris zwaargewond was geraakt na een schietincident. De man was met zijn vrachtwagen wat werkmateriaal gaan opladen dat hij gebruikt had om een boomhut te bouwen voor zijn dochter. Hij parkeerde zijn voertuig in een wegje in de Groenstraat om zich van daaruit via een aanpalende wei naar zijn tuin te begeven. “Blijkbaar was het op dat moment al donker”, vult Inge aan.

Geraakt door kogels

P.D.S., een 50-jarige man die er in het wegje bij zijn ouders woont, moet mijn broer voor een inbreker gehouden hebben, want hij kwam naar buitengestormd met een jachtgeweer. Hij twijfelde niet en opende meteen het vuur. Gelukkig had mijn broer direct de reflex om zich achter de vrachtwagen te verschuilen. Maar blijkbaar maakte de schutter gebruik van zandkogels. Eén van die kogels heeft het voertuig geraakt, waardoor hij zich onmiddellijk opsplitste in kleinere fragmenten, die Chris volop in het aangezicht en bovenlijf hebben geraakt.” Toen D.S. besefte wie hij geraakt had, liet hij huilend zijn wapen vallen, waarop hij Chris toeriep dat hij hem niet herkend had. De hulpdiensten werden direct verwittigd en D.S. probeerde intussen zijn slachtoffer zo goed mogelijk bij te staan.

Stevig gedronken

“In tegenstelling tot wat eerder de ronde deed, vermoed ik absoluut niet dat D.S. slechte intenties had”, zegt de vader van het slachtoffer hierover. “Maar ik heb wel gehoord dat D.S. die dag vrij stevig had gedronken. Dat zou kunnen verklaren waarom hij zo handelde.” Chris Eeman moest uiteindelijk een hele nacht in het ziekenhuis blijven, waar het personeel de versplinterde kogeldeeltjes verwijderden. Blijkbaar heeft hij geluk gehad, want een deel van de kogel kwam terecht in een zenuw onder het oog. Mocht die beschadigd raken, dan was Eeman mogelijk zijn zicht deels of volledig kwijtgeraakt. “Intussen namen agenten zijn verklaring af”, gaat zijn zus Inge verder. “Mijn broer probeerde hen nog te overtuigen om het zo te laten.”

Tevergeefs, D.S. werd opgepakt en wordt morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter wegens poging doodslag.