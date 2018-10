Italiaans koppel dat ook Véronique De Kock oplichtte veroordeeld tot 37 maanden cel en 3.000 euro boete

Hasselt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft maandag een 28-jarige Italiaanse vrouw en een 37-jarige Italiaan bij verstek veroordeeld tot elk 37 maanden celstraf en 3.000 euro boete. De rechtbank beval hun onmiddellijke aanhouding. Het koppel runde in Hasselt de winkel Vintage Store waar ze dure tweedehandsspullen doorverkochten. Ze verdwenen echter met de goederen en het geld.

Beklaagden kregen dure handtassen van merken zoals Chanel en Gucci overhandigd met het oog op doorverkoop. Alle overhandigde spullen hadden een waarde van minstens 52.260 euro. Op 22 december 2014 werd klacht neergelegd tegen het koppel. Aan de deur van de leeggehaalde winkel in Hasselt hing een papier met twee telefoonnummers, maar die bleken inactief te zijn. Ze hadden ook hun Facebook-account verwijderd.

Een van de gedupeerden is voormalig miss België Véronique De Kock. Zij had onder meer voor 17.000 euro aan handtassen in consignatie gegeven, maar ook zij werd om de tuin geleid. De Kock zelf heeft een webshop en werd in augustus 2014 gecontacteerd door de vrouw omdat die interesse had in handtassen.

De rechtbank achtte het tweetal ook schuldig aan de verkoop van namaakgoederen van merken zoals Chanel en Louis Vuitton. Het koppel vluchtte plotseling naar het buitenland. Ze hadden de eigenaar van het appartement dat ze huurden een ongedekte cheque overhandigd. Ze deden er alles aan om onvindbaar te zijn. Aan twintig gedupeerden moeten ze in totaal 27.735 euro schadevergoeding betalen.