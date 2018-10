Peeters op de koffie bij De Wever: “Ik verkoop mijn huid altijd duur”

Antwerpen -

Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer was de eerste die op de koffie kwam bij burgemeester Bart De Wever (N-VA). Die is begonnen met zijn aftastende gesprekken met alle verkozen partijen in de zoektocht naar een coalitie. Ook de CD&V-delegatie, onder aanvoering van Kris Peeters, bracht De Wever al een bezoek.