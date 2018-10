Zo scoorden Procureur Bourlet en andere bekende Walen

Bekende mensen op de lijsten. Ook in Wallonië doen ze het. Niet alleen sport- en tv-gezichten. Zelfs procureur Michel Bourlet belandde er op een lijst.

Michel Bourlet is natuurlijk bekend van de affaire Dutroux. Hij was de procureur van Neufchateau en beloofde alles “tot op het bot uit te spitten”. Bourlet is ondertussen op pensioen en kan zich dus politiek kandidateren. Hij stond op de Ecolo-lijst in Paliseul, haalde daar 62 voorkeurstemmen maar raakte niet verkozen.

Ook Jean-Denis Lejeune , vader van Julie een van de Dutroux-slachtoffers, is in de politiek gestapt. Hij kwam op voor z de cdH in Flémalle. Jean-Denis Lejeune haalde 1.071 voorkeurstemmen en is verkozen.

Ook de aanslagen van 22 maart leverden twee kandidaten op. De bekendste is Mohamed El Bachiri, wiens echtgenote omkwam bij de aanslag in het metrostation Maalbeek. In Vlaanderen raakte El Bachiri bekend met zijn boek “Jihad van de Liefde”. El Bachiri kwam in Molenbeek op op de Lijst van de Burgemeester. Hij raakte verkozen met 333 voorkeurstemmen.

In Wallonië waagden nogal wat ex-sportvdedetten hun politieke kans. In Tubeke raakt ex-Anderlecht-ster Walter Bassegio verkozen op de lijst éB met 523 stemmen.

In Moeskroen raakt ex-doelman Logan Bailly (MR) niet verkozen met 162 stemmen.

En ook die andere doelman Gilbert Bodart raakte in Luik niet verkozen voor de provincie met nochtans 579 stemmen.