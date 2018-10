Gezocht: defensieminister (m/v/x). Hoe N-VA drie vliegen in één klap slaat met de exit van Vandeput

N-VA zoekt een nieuwe minister van Defensie. Een nieuwkomer kan zich tegen de federale verkiezingen nog ferm in de kijker spelen. Maar met loodzware dossiers als de vervanging van de F16’s kan het ook behoorlijk mislopen. Toen Steven Vandeput door dat dossier op de rand van het ontslag werd gebracht, ging hij resoluut voor het burgemeesterschap in Hasselt, en vond hij voor zichzelf een elegante exit uit de federale regering.

Steven Vandeput is geen tafelspringer, maar als hij communiceert, houdt hij geen blad voor de mond. Zo gaf hij eind maart in deze krant al toe dat hij zich wel eens afvroeg waaraan hij was begonnen. ...