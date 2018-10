Enkele maanden geleden nog onder vuur na veelbesproken ongeval, maar zondag klopte Stefaan Devleeschouwer zelfs zijn eigen minister en lijsttrekker

Brakel - Stefaan Devleeschouwer (Open VLD) werd zondag al als grote winnaar van de verkiezingen ontvangen aan het liberale hoofdkwartier café Liberty op het Marktplein. Hij behaalde meer dan 700 stemmen meer dan lijsttrekker en vicepremier Alexander De Croo.

De man die een paar maanden geleden nog ontslag nam als waarnemend burgemeester na een verkeersongeval keert in de Brakelse politiek terug door de grote poort. Behaalde zijn partij al een historische uitslag met 54% van de stemmen en 15 van de 23 zetels, dan was de persoonlijke score van Devleeschouwer nog groter. Met zijn 2.938 stemmen verdubbelt hij bijna zijn resultaat van zes jaar geleden. Stefaan is back blokletterde een pancarte tussen het feestgedruis.

In het overwinningsroes vertelde Devleeschouwer zondagavond dat hij een dergelijke score zeker niet had verwacht. “2.938 stemmen is fenomenaal”, aldus de nieuwe burgemeester. “Het is uiteindelijk de verdienste van de sterke Open VLD-ploeg. We hebben iedereen letterlijk het nakijken gegeven. Ik wens alle kandidaten van alle ploegen van harte proficiat. We zijn blijkbaar de grote winnaar. Vandaag (zondag) gaan we feesten en niet te veel commentaar geven. Feesten en zien welk samenspan er eventueel uit de bus kan komen.”

“Ik heb altijd gezegd dat degenen met het meeste aantal voorkeurstemmen burgemeester wordt”, licht Alexander De Croo de beslissing van zijn partij toe.

“Stefaan verdient het met een dergelijke uitzonderlijke score om als burgemeester voorgedragen te worden. Ook met mijn persoonlijke score ben ik blij. Ik haal acht stemmen meer dan zes jaar geleden. Het was voor ons een enorme verrassing dat we 15 van de 23 zetels behaalden. Dit is ruim voldoende om alleen te besturen. Toch hakken we die knoop nu nog niet door. De beslissing of we al dan niet een andere partij aan boord nemen, hoeven we vandaag niet bij hoogdringendheid te nemen. Zelf blijf ik in de volgende legislatuur voorzitter van de gemeenteraad, net zoals vandaag. Ik hoef niet de titelvoerend burgemeester te zijn om de coach van deze partij te blijven.”