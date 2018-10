Man komt op verschrikkelijke manier aan zijn einde nadat hij vastraakt in roltrap

Een man is zondag op een verschrikkelijke manier aan zijn einde gekomen tijdens een ongeval op een roltrap in New York. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. Het T-shirt van de 48-jarige Carlos Alvarez uit de Bronx raakte vast tussen de trappen, waardoor Alvarez niet meer vrij kon komen. Vermoedelijk is hij gestikt.

Alvarez was als zovele anderen zondag de roltrap aan het nemen van beneden naar boven, toen het noodlot plots toesloeg. Hij struikelde en miste de opstap van de roltrap, waardoor hij op zijn buik viel. Terwijl hij zelf niet snel genoeg kon bewegen, raakte zijn T-shirt vast in de bewegende trap. Daardoor werd hij mee naar boven gesleurd, zo meldt de Metropolitan Transportation Authority (MTA).

Hulpeloos sleurde de trap hem mee, waarna hij geen lucht kreeg en bovendien zware hoofdwondes opliep. Veel voorbijgangers waren er niet, want het was bijna 4 uur ’s nachts, toen Alvarez met het openbaar vervoer wilde reizen. Uiteindelijk vonden enkele omstaanders hem bovenaan de trap en deden ze er nog alles aan om het slachtoffer te bevrijden.

De hulpdiensten konden de man vanuit het Intervale Station in de Bronx in allerijl naar het ziekenhuis brengen, maar Alvarez bezweek in het Lincoln ziekenhuis, wellicht aan de gevolgen van verstikking. De New Yorkse Politie en de MTA onderzoeken het dramatische ongeval. Volgens sommige bronnen zou Alvarez dronken geweest zijn.