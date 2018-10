Kevin De Bruyne mag opnieuw een zoontje verwachten

Dat Kevin De Bruyne (26) en zijn Michèle Lacroix (22) opnieuw in verwachting zijn, dat wisten we al even. Maar nu heeft de profvoetballer weer leuks nieuws de wereld in gestuurd. Zij weten ondertussen dat zoontje Mason een broertje mag verwachten. “Wij zijn aan het wachten op onze tweede prins”, schrijft De Bruyne op Instagram bij een foto van zijn zwangere vrouw.