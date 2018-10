Huidig Genks burgemeester Wim Dries sluit akkoord met socialisten en verwijst Zuhal Demir (N-VA) daarmee naar oppositie

Genk -

In Genk hebben CD&V en Pro Genk (socialisten) zopas een akkoord bereikt om de volgende zes jaar de stad te besturen. Ze hebben een meerderheid van 23 op 39 zetels. Daarmee verwijst Dries de N-VA van Zuhal Demir naar de oppositie. Over de verdeling van de schepenmandaten raakte nog niets bekend. Evenmin is het onduidelijk of Kamerlid Meryame Kitir een schepenmandaat zal opnemen.