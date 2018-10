Met dank aan anonieme weldoener en gruwelijke videobeelden: de eerste professor dierenrechten

280.000 euro. Dat krijgt de unief van ­Antwerpen voor een leerstoel dierenrechten. Alstublieft, dankuwel. De weldoener – die het geld schonk nadat hij de gruweltaferelen in het slachthuis van Tielt had gezien – wil anoniem blijven.

Kreupele varkens. Aan de oren meegetrokken en bij ­bewustzijn gekeeld. De gruwelijke beelden uit het slachthuis in Tielt lokten vorig jaar een golf van verontwaardiging uit. Het inspireerde een weldoener om 280.000 euro te investeren om zo’n dierenleed te vermijden. Met het geld richt de universiteit van Antwerpen de leerstoel ‘Dier en Recht’ op binnen de faculteit Rechten. De decaan himself – hoog­leraar Frederik Swennen – mag zich voortaan Vlaanderens eerste professor dierenrechten noemen. Samen met een doctoraatsstudent gaat hij op zoek naar een nieuwe wettelijke grondslag om dieren ­beter te beschermen. “In discussies nu gaat het altijd om het geven van basisrechten aan dieren, net zoals bij mensen”, zegt Swennen. “Het recht op leven, bijvoorbeeld. Maar dat impliceert dat we hen niet ­mogen slachten en opeten. ­Bovendien: welke dieren geef je dan rechten? Het is heel moeilijk om een grens te trekken, want bacteriën zijn ook levende wezens. En met rechten komen ook plichten. Dat is onwerkbaar.”

Nochtans zijn er al stukken natuur die dezelfde rechten als mensen hebben gekregen. In Nieuw-Zeeland hebben ze zelfs al een rivier en een berg die als levende wezens zijn ­erkend. Uiteraard zijn er dan altijd mensen die als voogd ­optreden. Ook voor dieren zou dat in theorie kunnen.

Koeien mogen zelf kiezen

Swennen vertrekt voor z’n onderzoek van “dierwaardigheid”. “En van de vraag wat dieren nodig hebben om een waardig leven te leiden. Het gaat om een algemeen principe, dat de overheid als basis kan gebruiken voor specifieke regels in dierentuinen, voor het vervoer van dieren naar het slachthuis, ...”

Dat principe zou kunnen ­inhouden dat dieren een leven hebben zoals in de vrije natuur, al is ook dat niet vanzelfsprekend voor pakweg varkens of koeien. “We zouden hen ook meer vrijheid kunnen geven om hun leven in te richten ­zoals het hen past”, zegt ­milieufilosoof Marcel Wissenburg van de Radboud Universiteit. “In Nederland zijn er boerderijen waar koeien kiezen wanneer ze gemolken worden, door een robot te activeren. Nu spreken we over dierenwelzijn en leggen we regels vast hoe mensen moeten omgaan met dieren. Dierwaardigheid vertrekt vanuit de dieren zelf.”

De leerstoel wordt over­morgen officieel geïnstalleerd, maar het onderzoek zal enkele jaren in beslag nemen.

Swennen hoopt dat het zal ­leiden tot een beter wettelijk kader “om zware incidenten zoals in Tielt te voorkomen, te verhelpen en te bestraffen”.