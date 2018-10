NATIONS LEAGUE: Zwitserland houdt Duivels onder druk met zuinige zege op het veld van IJsland

De Rode Duivels hebben hun schaapjes nog niet op het droge. Zwitserland won op het veld van IJsland (1-2) en komen zo op gelijke hoogte met de Rode Duivels die wel een match minder hebben gespeeld.

De pandoering uit de heenmatch - in Sankt Gallen werd het 6-0 - lag duidelijk nog zwaar op de maag van de Skandinaven. De IJslanders zorgden voor de goede organisatie waar de Zwitsers het knap lastig mee hadden. Shaqiri deed zijn uiterste best om de Zwitserse motor op gang te brengen maar de middenvelder van Liverpool kreeg zijn aanvallende spelers niet in stelling. Meer zelfs, bezoekend doelman Mvogo had een prima reflex nodig om Finnbogason van de openingstreffer te houden.

Nul-nul aan de rust en dat was vooral voor de Rode Duivels goed nieuws. Maar daar kwam kort na de koffie verandering. Seferovic werd aan de tweede paal iets te veel vrijheid gegund en die werd door de spits van Benfica optimaal benut: hij knikte de openingstreffer via de onderkant van de lat voorbij een grabbelende Halldorsson. Plots moesten de eilandbewoners zelf het spel maken en dat is niet meteen hun favoriete bezigheid. Alhoewel, de kopbal van Finnbogason op het uur had altijd een doelpunt geweest zonder die uitstekende redding van Mvogo. Maar vooral defensief kraakte het IJslandse schip en dat werd net voorbij het uur opnieuw afgestraft. Lang maakte dankbaar gebruik van de geboden ruimte om aan de tweede paal simpelweg de tweede Zwitserse treffer tegen de touwen te trappen.

Attente Mvogo

Niet dat IJsland niet probeerde: een vrije trap van Finnbogason vond alweer de vuisten van Mvogo en toen diezelfde Finnbogason even later dan toch heerlijk kon scoren, leek een terugkeer in de maak. De Zwitserse defensie kraakte, een bal van Sigurdsson werd nog van de lijn gehaald. Helaas voor de moedige thuisploeg maar scoren deden ze niet meer. Zwitserland mag nog steeds dromen van groepwinst maar dan moet het wel thuis zijn laatste wedstrijd winnen van de Rode Duivels.