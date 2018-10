‘Supermakelaars’ ­Mogi Bayat en ­Dejan Veljkovic opnieuw op de rooster gelegd in kader van ‘Operatie Propere Handen’

“Supermakelaars” ­Mogi Bayat en ­Dejan Veljkovic zijn opnieuw ­ondervraagd. Ze verschijnen vandaag voor de Raadkamer maar de kans dat ze vandaag vrijkomen lijkt onbestaande. Een andere makelaar, Thomas Troch, werd ook verhoord.

Het gerecht heeft gisteren een zesde spelersmakelaar gehoord. Het gaat om Thomas Troch (37), ex-speler van Roeselare, en vennoot van Walter Mortelmans die eerder in verdenking werd gesteld. De speurders willen weten of Troch op de hoogte was van beïnvloeding van spelers van Waasland-Beveren voor de match tegen KV Mechelen in maart 2018. Het bureau van Mortelmans en Troch begeleidt spelers bij beide ploegen. Onder hen ­Olivier Myny, die ook in verdenking werd gesteld.

Advocaat Jean-Philippe Mayence blijft er intussen bij dat ­Mogi Bayat weinig misdaan heeft. “Ik sluit niet uit dat hij niet al zijn inkomsten heeft aangegeven. En dat hij een horloge als geschenk gekocht kan hebben en probeerde onrechtmatig de btw op te strijken. Maar verder?”

Foto: Photo News

Mayence betwijfelt dat zijn cliënt vandaag vrij komt. Ook bij makelaar Dejan Veljkovic en Laurent Denis, Bayats rechterhand, is de kans volgens hun advocaten miniem. De bestuursleden van KV Mechelen, Olivier Somers en Thierry Stee­mans, verdacht van omkoping, koesteren meer hoop. Samen met makelaars Dragan Siljanoski en Karim Mejjati, Marija Bogojevska en scheidsrechter Bart Vertenten, verschijnen ze vanochtend voor de raadkamer. Een uitspraak wordt niet voor de middag verwacht.

Vertenten lijkt er niet gerust in. Hij nam strafpleiter Hans Rieder onder de arm.

Over heel België waren er in het onderzoek “Propere handen” 44 huiszoekingen met in totaal 29 door de politie onderschepte personen. Naast scheidsrechter Bart Vertenten werd ook topscheids Sébastien Delferière opgepakt maar die laatste werd voorwaardelijk vrijgelaten.

In het onderzoek van het federale parket onder leiding van een onderzoeksrechter in Tongeren werden ook veertien huiszoekingen verricht in Cyprus, Frankrijk, Luxemburg, Montenegro, Macedonië en Servië. In het buitenland zijn vier personen geïntercepteerd. In het luik van de private corruptie, waarbij de twee scheidsrechters zijn opgepakt, spitste het onderzoek zich toe op de wedstrijd Antwerpen-Eupen en de match KV Mechelen - Waasland Beveren van maart dit jaar.