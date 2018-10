Mama van twee wilde selfie nemen van op de 27ste verdieping, maar verliest evenwicht en valt van balustrade

Een 44-jarige vrouw is gestorven tijdens het nemen van een selfie vanop het terras van een flatgebouw in Panama City. Ze verloor haar evenwicht op de balustrade en viel 27 verdiepingen naar beneden. Dat blijkt uit beelden, die bouwvakkers maakten met hun camera’s.

Vrijdagochtend wisten bouwvakkers niet wat ze zagen, toen ze omstreeks 10 uur ’s morgens een vrouw halsbrekende toeren zagen uithalen met haar selfiestick. Ze namen vol ongeloof foto’s en beelden, wetend dat haar acties levensgevaarlijk waren. Meermaals riepen ze haar toe dat ze voorzichtig moest zijn, maar de vrouw spendeerde ettelijke minuten aan het nemen van selfies.

Uiteindelijk deed de vrouw een poging om op de reling van haar appartement in de Luxor-toren te gaan zitten, maar dat liep verkeerd af. Omstaanders zagen gechoqueerd hoe Sandra Manuela Da Costa Macedo haar evenwicht verloor en 27 verdiepingen naar beneden viel.

Tragisch

De hulpdiensten kwamen nog in allerijl ter plaatse in de populaire buurt El Cangrejo in Panama-Stad, maar zij konden niets meer voor de vrouw doen. “Vermoedelijk zal ze uit balans zijn gebracht door een stevige windvlaag, die op die hoogte zeer sterk voelbaar is”, vertelt de lokale politie aan de plaatselijke media.

De Portugese vrouw was nog maar net naar Panama-Stad verhuisd, nadat ze jaren in het dorpje Villa das Aves in Portugal had gewoond. Daar was ze een geliefde leerkracht en een liefhebbende mama van twee kinderen.

Waarschuwing

Vrienden en familie van Sandra Manuela Da Costa Macedo kunnen het nog altijd niet geloven en posten massaal hun berichten vol medeleven op haar sociale media. “Dit is zo’n nutteloze manier van sterven, zo tragisch”, schrijft haar vriend Jose Guillermo. “Veel sterkte aan haar familieleden om dit een plaats te geven.”

De brandweerlui van Panama-Stad willen dit tragische verhaal gebruiken om andere mensen nog maar eens te waarschuwen. “Riskeer je leven niet voor een selfie. Het is belangrijker om een minuut van je leven te verliezen, dan je leven te verliezen in één minuut.”