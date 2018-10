Brein achter bizarre kluizenkraak liet T-shirt achter met daarop ‘Je kan me niet arresteren’, maar ontkent in alle talen

Antwerpen -

Kristof D.R. (36, foto) uit Schilde riskeert zes jaar cel als het grote brein achter een ­bizarre kluizenkraak bij de KBC-bank in de Antwerpse Boerentoren. De verdachte ontkent in alle talen, ook al liet hij een T-shirt achter in de kluizenzaal met het opschrift ‘Je kan me niet arresteren’.