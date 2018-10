Tot 205.000 euro per pagina: 200 peperdure tekeningen stiekem verkocht door man die ze moest bewaken

Zij hadden ons land nooit mogen verlaten, maar toch is een twintigtal originele bladzijdes van de stripreeks De Avonturen van Blake & Mortimer – samen enkele miljoenen waard – in Parijs in beslag genomen. Het gerecht verdenkt Philippe B., de man die juist moest waken over de schat van de Belgische stripauteur Edgar P. Jacobs, ervan de exemplaren te hebben verkocht.

Ze zijn cultureel erfgoed geworden, de avonturen van professor Philippe Mortimer en kapitein Francis Blake. Zorgvuldig getekend met Oost-Indische inkt en ingekleurd door Edgar P. Jacobs (1903 - 1987). En dus moesten de originele exemplaren veiliggesteld worden voor het nageslacht. Daarom richtte striptekenaar Jacobs in 1983 een fonds op. Zijn tekeningen moesten bewaard worden in kluizen van een Brussels ING-kantoor. ­Philippe B. werd aangesteld als voorzitter van het Fonds Jacobs en moest die erfenis bewaken.

Maar toch verkocht B. de jongste jaren verschillende exemplaren. Soms op veilingen, meestal stiekem, telkens voor een fortuin. Tot 205.000 euro voor een zwart-witbladzijde. En volgens een getuige tot drie miljoen euro voor de originele cover van het Het Gele Teken, een van de bekendste albums van Blake & Mortimer.

Het was uiteindelijk een medebeheerder van het Fonds Jacobs die alarm sloeg, waarop het gerecht in gang schoot. In de kluizen van het fonds ontbraken bij nazicht meer dan 200 originele tekeningen. Maar er een lijst met wie toegang had tot de kluizen, bestond niet.

Nipt gered

Om de dader(s) van de mysterieuze verdwijningen te identificeren, kamden de speurders meer dan een jaar lang alle veilingen en andere verkooppunten uit die werk van Edgar P. Jacobs te koop aanboden. Zo kwamen ze terecht bij twee kunsthandelaars in Parijs. En daar vonden ze een twintigtal originele bladzijdes uit bekende Blake & Mortimer-albums, zoals Het Gele Teken of Het Mysterie van de Grote Piramide. De werken, die samen meer dan drie miljoen euro waard zijn, werden in beslag genomen.

De Parijse handelaars wacht nu een doorgedreven onderzoek van hun boekhouding. Philippe B. werd in ­verdenking gesteld voor misbruik van vertrouwen en witwassing. Maar hij werd niet aangehouden.

De in beslag genomen tekeningen konden nipt gered worden. Vele andere tekeningen van Jacobs werden wel al door privéverzamelaars gekocht. Te goeder trouw, zodat het publiek ze wellicht nooit meer zal zien.