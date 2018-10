N-VA weigert coalitie met extreemrechts Forza Ninove: chocomoussefoto nekt D’haeseleer

Guy D’haeseleer lijkt zijn droom te mogen opbergen om de eerste extreemrechtse burgemeester van een Vlaamse stad te worden. N-VA-voorzitter Bart De Wever acht de kans dat zijn partij in zee gaat met de man “sub-zero” na het zien van een racistische foto die de man deelde. “Hoe zou ik mijn mandatarissen van Afrikaanse origine nog onder ogen kunnen komen?”

“Vroeg op om de chocomousse klaar te maken voor ons Breughelfestijn. En het is niet van ’t paksken zenne.” De foto en het bericht dat Guy D’haeseleir in maart 2017 op zijn Facebookpagina plaatste, lijken hem nu de sjerp te kosten. Gisterochtend - daags na de eclatante overwinning van Forza Ninove - dook het beeld opnieuw op en daar kwam meteen veel reactie op.

(lees verder onder de afbeelding)

Het was N-VA-voorzitter Bart De Wever die gisteren de burgemeestersambities van de Vlaams Belanger het nekschot gaf tijdens het Kopstukkendebat van de VRT. Toen het beeld vertoond werd, liet de N-VA-voorzitter er weinig twijfel over bestaan. “Als ik die foto zie, dan acht ik de kans sub-zero dat we in zee gaan met Forza Ninove. Hoe zou ik al onze mandatarissen van Afrikaanse origine nog onder ogen kunnen komen?” Net de steun van N-VA is nodig om Forza Ninove aan een meerderheid te helpen.

Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken weerde zich nog door te zeggen dat de foto twee jaar oud is. “Gaan we het hele programma van Forza Ninove herleiden tot een wansmakelijke foto op Facebook?” Vergeefs.

Nog grotere kater

Zo werd gisteren in één minuut debat een einde gemaakt aan een hele dag speculeren. Of een extreemrechtse kandidaat wel burgemeester kon worden. Het ging het over de fans van D’haeseleir. Op verkiezingszondag werden Forza-aanhangers gefotografeerd toen ze, dronken van de zege en het Witkapbier, zich met gestrekte arm van hun meest Hitlerlievende kant lieten zien. Het maakte dat het deel van de Oost-Vlaamse stad dat niet voor Guy D’haeseleer stemde, gisteren met een nog grotere kater wakker werd.

“Wij zijn beschaamd dat we in Ninove wonen.” De twee vrouwen – begin de vijftig, grijzende haren – zeggen het met zachte stem. “Wij wonen hier al heel ons leven, maar we hadden niet door dat het zo erg gesteld was met onze stad. Wij weigeren te geloven dat de helft van de mensen hier denkt zoals Guy. Zij zijn onwetend, en hij pakt ze in.” Ze hebben al gekeken naar waar ze eventueel kunnen verhuizen, als D’haeseleer effectief burgemeester wordt, zeggen ze.

Er zijn er ook die de om­gekeerde beweging maken. Op het terras van De Beurs, het café annex clublokaal van Forza Ninove waar tot maandagochtend vroeg werd gevierd, zitten Johnny en Danny. Uit Sint-Lievens-Houtem en uit Erpe-Mere. Helemaal met de fiets naar hier gekomen, om Guy te steunen. “Om te zeggen dat er hier maar één is die het recht heeft om burgemeester te worden. Dat van die Hitlergroet is geen reclame, dat is waar. Maar Guy is ne goeie Vlaming. En wie 40 procent haalt, moet burgemeester zijn, of dat nu een socialist of een Vlaams Belanger is.”

Lidl-lidkaart

D’haeseleer, de vleesgeworden politieke tsunami, was er gisteren nog gerust op dat hij in een rechte lijn naar het stadhuis zat. Maar al snel werd duidelijk dat N-VA-voorzitter Bart De Wever zou wikken en beschikken. Hij kwam gisteren eerst met de uitspraak dat hij het geval Ninove eerst van dichterbij moest bekijken. Daarna kwam hij met een enerzijds-anderzijdsverhaal. N-VA “staat niet te springen” om in zee te gaan met Forza Ninove. De Wever is princi­pieel gekant tegen het cordon sanitaire rond het Vlaams ­Belang, maar huivert bij de gedachte dat hij de eerste zou zijn om het te doorbreken. Hij wil de monsterscore van D’haeseleer ook niet zomaar van tafel vegen. In de woorden van De Wever: “De algemene lijn is dat wij niet met extremisten besturen. Maar in Ninove is er een bijzondere situatie.”