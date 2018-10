Vanavond België-Nederland: minuten voor Praet en Castagne, Kompany speelt niet en Mignolet mag hopen

De Rode Duivels spelen vandaag een oefeninterland tegen Nederland, maar dat zal niet op volle sterkte zijn. De verwachting is dat Roberto Martinez tussen de vier en de zeven nieuwe spelers aan de ­aftrap brengt ten opzichte van de match tegen Zwitserland.

De verdediging van de Rode Duivels zal er straks voor twee derde anders uitzien dan vorige vrijdag. De geblesseerde Thomas Vermaelen wordt vervangen door Dedryck Boyata. Maar ook Vincent Kompany zal niet spelen. De verdediger van Manchester City trainde gisteren – net als Marouane Fellaini – niet met de rest van de groep. Christian Kabasele krijgt zo mogelijk nog eens zijn kans.

De volledige ploeg wisselen, zoals Martinez op het WK tegen Engeland deed, is geen optie. “Dat was een andere situatie”, zegt Martinez. “Toen wilden we iedereen fit houden voor het toernooi. Nu willen we gewoon kansen geven aan andere jongens in de ploeg, maar niet alles omgooien. ­Tijdens de vorige vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland hebben we ook andere jongens een kans gegeven. Maar dat wil niet zeggen dat we deze wedstrijd niet willen winnen. We zullen een com­petitief elftal tussen de lijnen brengen en gaan dan onze zes vervangingen gebruiken.”

Twee van die zes invallers worden wellicht Dennis Praet en Timothy Castagne. “Voor een basisplaats is het misschien nog wat te vroeg, maar ze verdienen allebei een cap. Praet is enorm geëvolueerd sinds ik hem leerde kennen bij de U21. Bij Sampdoria is hij een ander soort voetballer ­geworden. Daar kan de nationale ploeg in de toekomst alleen maar van profiteren.”

Erezaak

Martinez beseft dat een confrontatie met Nederland altijd een erezaak is. “Ik weet dat de match tegen Nederland van groot belang is voor veel mensen in België, dat merkte ik al bij de vorige confrontatie in Amsterdam. Maar je moet ook begrijpen dat de match tegen Zwitserland de belangrijkste was van deze interlandperiode. We willen die overwinning wel doortrekken. Het is niet zo dat de ploeg met andere namen plots een zwakkere ploeg is.”

Eén van die nieuwe namen is mogelijk doelman Simon Mignolet. Die zit bij Liverpool op de bank en kan wel wat wedstrijdritme gebruiken. Als bij vorige interlands de vraag werd gesteld of Mignolet zou kunnen spelen, dan was Martinez altijd duidelijk: “Neen, ik stel Courtois op.” Nu liet hij de kwestie nog onbeantwoord. “Er is een kans dat Simon aan de wedstrijd begint, ja”, zegt Martinez.