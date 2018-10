Twee jaar na ‘verloren generatie’ kunnen nationale beloften zich plaatsen voor het EK

Twee jaar nadat deze krant kopte “Etterbuil barst bij Jonge Duivels” staan de nationale beloften op één punt van de kwalificatie voor het Europees kampioenschap. Een gelijkspel vanavond in Zweden en onze U21 mogen in juni naar Italië. Met minder grote namen dan in 2016, maar met een betere mentaliteit moet het dit keer wel lukken.

Twee jaar geleden kón het eigenlijk niet mislopen. Onze beloften winnen van grote concurrent Tsjechië. Met jongens als Youri Tielemans, Dennis Praet, Zakaria Bakkali, Charly Musonda, Thierry Bongonda en Leander Dendoncker heeft België dan ook een enorm talentvolle lichting. Tegen het einde van de campagne wordt Tielemans zelfs al voor de A-ploeg opgeroepen. Maar het zit scheef met de mentaliteit en er wordt verloren van kleintjes als Montenegro en Letland.

Foto: Isosport

Na de gemiste kwalificatie komen er verhalen naar buiten over laatkomers en spelers die “niet lijken wakker te liggen van het EK”. Bondscoach Johan Walem haalt scherp uit na de laatste wedstrijd: “Deze generatie mist ambitie (...) De spelers overschatten zich (...) Wie er klaar is voor de A-ploeg? Niemand.”

Onder de spelers in Tubeke heerst er een vakantiesfeertje. Het gebrek aan eerzucht is een doorn in het oog van staflid Guy Craybex. “En een boetesysteem lost niks op. Wij waren het enige land uit onze poule dat premies uitdeelde: 500 euro voor een zege, 250 euro voor een gelijkspel. Maar daar steken sommigen bij wijze van spreken hun sigaar mee aan.”

Pijnlijk

Vandaag is Siebe Schrijvers (22) aanvoerder van de Belgische U21 en twee jaar geleden zat hij ook al in de kern van de ‘verloren generatie’. “Dat is toen heel pijnlijk geëindigd”, herinnert de aanvallende middenvelder van Club Brugge zich. “Zonde van die generatie, want we hadden een enorm goede ploeg. Maar nu is er meer samenhang. De sfeer is fantastisch. We zijn één groep. Dat heb ik zelden gezien bij de nationale ploeg. Dat is onze sterkte. De mentaliteit van deze jongens is heel goed. Anders zouden we niet op deze positie staan. In moeilijke wedstrijden kunnen we er elkaar door sleuren. Dat is top.”

Anders dan twee jaar geleden, dus? “Ik ga niet zeggen dat de mentaliteit slecht was bij de vorige generatie. Maar het is anders. We hebben andere jongens die nu de leiders zijn en enkele jonge kerels – zoals Vanheusden en Faes – die het heel goed doen.”

Foto: Isosport

Toen was er veel talent, maar weinig rendement. “De generatie 1996 met Bakkali en Musonda heeft altijd veel lof gekregen, maar geen toernooi gehaald”, zegt Schrijvers. “Als je heel veel individuele kwaliteit hebt met spelers als Mu­sonda en Bongonda, ga je daar als ploeg ook naar spelen. Maar ik denk niet dat zij de reden waren dat we toen zijn uitgeschakeld.”

Dat donkere verleden kunnen de Jonge Duivels vandaag dus definitief achter zich laten. Met een punt tegen Zweden zijn ze geplaatst voor het EK, dat ook geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. De ploegen die de halve finale bereiken, mogen naar Tokio.

DE STERKHOUDERS

Siebe Schrijvers (Club Brugge): Aanvoerder en meest ervaren speler van deze bende, met 177 wedstrijden op het hoogste niveau in België, de Europa League en sinds dit seizoen zelfs ook in de Champions League. De motor van de ploeg in aanvallend opzicht. Heeft ook veel interlandervaring, want speelde al 55 keer voor alle Belgische jeugdploegen.

Bryan Heynen (Racing Genk): Met de concurrentie van spelers in vorm Sander Berge en Ruslan Malinovskyi is hij bij zijn club nog geen basisspeler, maar iedereen erkent het potentieel van de Limburgse middenvelder. Belangrijke schakel voor Johan Walem.

Isaac Mbenza (Huddersfield): Niet zo bekend bij het grote publiek in België, maar wel een speler die dit seizoen al meer minuten maakte in de Premier League dan Leander Dendoncker. De flankaanvaller – gehuurd van Montpellier – mocht bij Huddersfield al vier keer invallen in de competitie.

Zinho Vanheusden (Standard): Met zijn negentien jaar is de centrale verdediger van Standard de jongste basisspeler. Maar tegelijkertijd is hij wel een sterkhouder in deze ploeg. Hij vormt samen met Wout Faes, de op één na jongste basis­speler, het hart van de defensie.

Landry Dimata (Anderlecht): De spits heeft weinig introductie nodig. Terwijl het bij Anderlecht voorlopig niet loopt zoals hij zou willen, steekt Dimata bij de nationale U21 wel in bloedvorm met vijf goals en twee assists in de laatste vijf kwalificatieduels.