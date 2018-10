Operatie ‘Propere Handen’: scheidsrechters houden praatsessie, Bond wil makelaars aanpakken

De scheidsrechters van 1A en 1B komen vandaag voor het eerst samen sinds het uitbreken van de zaak-Propere Handen. Om 14 uur staat in het nationaal voetbalcentrum van Tubeke een praatsessie met psycholoog Jef Brouwers op het programma. De sportpsycholoog gaat de dialoog aan en hoopt nadien op een groepsgesprek.

“Mijn kernboodschap aan de arbiters is: wees je bewust van je positie en kerntaken als scheidsrechter”, zegt Brouwers. “Het is heel menselijk om te vergeten wie je precies bent en je aangetrokken te voelen door het wereldje waarin je actief bent. De mensen met wie je omgaat, zijn bekend. Er is veel glitter en glamour. De meeste scheidsrechters zijn zich bewust van de rol die ze spelen. Maar als je je heel lang in bepaalde kringen ophoudt, kan je dat soms vergeten.”

Opkuis

Pro League-voorzitter Marc Coucke is gisteren begonnen met de opkuis na de zaak-Propere Handen. Hij maakte een afspraak met minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) en roept morgen een buitengewone raad van bestuur bij elkaar. Bovenaan de agenda: meer regels voor de omgang met makelaars.

Ook de voetbalbond is in actie geschoten. De KBVB wil zich burgerlijke partij stellen, zodat hij inzage krijgt in het dossier. Bondsprocureur Marc Rubens kondigde gisteren aan dat de KBVB ook zelf onderzoeksdaden zal verrichten. De bond heeft tot 15 juni 2019 om mogelijke betrokkenen aan te klagen. Als bepaalde personen geen lid zijn van de KBVB, kan de club (bijvoorbeeld KV Mechelen of Waasland-Beveren) worden gestraft indien bestuursleden zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping.