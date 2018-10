De inzet van vanavond: Oranje wil doorstomen na zege tegen Duitsland, voor Duivels moet niets

Wat hebben we daar nu aan, aan nóg een oefeninterland? België met een veredeld B-team tegen Oranje dat ook nogal wat spelers rust wil gunnen. Wel, de Rode Duivels zijn wat ons betreft áltijd interessant en voor Nederland is de Derby der Lage Landen een uitgelezen kans om te bevestigen dat Oranje echt terug is. “België met een B-team? Dat wordt een makkie.”