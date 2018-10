Studenten lopen storm voor opleiding artificiële intelligentie

De Vlaamse universiteitsstudenten lopen storm voor een extra opleiding in artificiële intelligentie (AI), de technologie waarbij computeralgoritmen zichzelf nieuwe taken kunnen aanleren op basis van eerdere data. Een aanvullende master in de artificiële intelligentie aan de KU Leuven telt 259 studenten, de helft meer dan het jaar voordien. Dat cijfer had nog hoger kunnen liggen, want er waren ruim 500 aanvragen om deel te nemen. Dat schrijft De Tijd dinsdag.